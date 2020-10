Korkeakoulutettujen työttömyys ei ota talttuakseen – lähes 32 % valmistuu suoraan kortistoon

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan syyskuun lopussa oli kaikkiaan 315 780 työtöntä työnhakijaa. Heistä korkeakoulutettuja oli 41 854 eli 22 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. DEMOKRAATTI Demokraatti

Ajatus- ja tutkimuspaja Akava Worksin tarkastelu paljastaa, että korkeakoulutettujen työttömyys kääntyi itse asiassa loivaan nousuun jo vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä eli vuoden verran ennen koronaviruspandemiaa.

– Pandemia sai aikaan sellaisen suuren muutoksen, että työttömien määrä kasvoi välittömästi huhtikuussa noin 8 000 henkilöllä. Likimain tuon suuruinen tason korjaus työttömien määrässä näyttää pääosin säilyneen myös huhtikuun jälkeen. Elo- ja syyskuun tietojen perusteella korkeakoulutettujen työttömien määrän trendi näyttäisi alentuneen vain hyvin vähän, Akava Works toteaa julkaisussaan.

Sen mukaan työttömien määrä ei kuitenkaan ole ennätyksellinen. Aikaisempi korkeakoulutettujen trendihuippu vuonna 2016 oli runsaan 5 000 työttömän verran korkeammalla.

Työttömyyden tason hyppäyksellinen nousu koskee sekä alemman että ylemmän korkeakouluasteen suorittaneita. Alemmalla korkeakouluasteella nousu on 5 200 työttömän ja ylemmän korkeakouluasteen osalta vajaan 3 100 työttömän verran.

Työttömien määrä on noussut eniten tradenomeilla.

Akava Works laskee, että työttömien määrä on noussut kaikilla tarkastelluilla tutkinnon aloilla. Verrattuna vuotta aikaisempaan työttömien määrä on noussut eniten tradenomeilla (lisäystä 1 026 eli 32,4 %), insinööreillä (979 eli 22,6 %), ekonomeilla (512 eli 23,5 %) ja filosofian maistereilla (humanistiset aineet), joilla lisäystä on 420 henkilöä eli 19 %.

Ajatus- ja tutkimuspaja pohtii, onko työttömiä paljon.

– Edellinen työttömyyden huippu osui karkeasti vuosiin 2015–2017. Näiden vuosien työttömyyden tasot ylittyvät tällä hetkellä ekonomeilla, hammaslääkäreillä, oikeustieteen maistereilla ja taideaineiden korkeakoulutetuilla. Näissä ryhmissä työttömien määrää voidaan pitää epätavallisen suurena.

Syyskuussa oli työttömänä hieman runsaat 14 000 vastavalmistunutta (valmistunut viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana). Nousua vuodentakaisesta oli runsaat 2 000 henkilöä eli lähes 17 prosenttia.

Korkeakoulutettujen osuus työttömistä vastavalmistuneista on noin neljännes. Huomion arvoista Akava Worksin mukaan on se, että vastavalmistuneiden työttömyys on lisääntynyt suhteellisesti paljon enemmän korkeakoulutetuilla (31,6 %) kuin muilla (12,5 %) ja erityisesti ylemmän korkea-asteen suorittaneilla (37,0 %).