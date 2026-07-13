Korkein oikeus: Vastaamo-jutun seitsemän vuoden tuomio pysyy – Tekijä karkuteillä

Korkein oikeus hylkäsi maanantaina Aleksanteri Kivimäen, 28, valituslupahakemuksen Vastaamo-jutussa. Hovioikeuden vapauttama Kivimäki on etsintäkuulutettu. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Koska hakemus hylättiin, hovioikeuden tuomio jää pysyväksi.

Helsingin hovioikeus korotti helmikuussa käräjäoikeuden määräämää rangaistusta ja tuomitsi Kivimäen 6 vuodeksi ja 11 kuukaudeksi vankeuteen muun muassa törkeästä tietomurrosta, törkeistä kiristyksistä ja törkeistä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisistä.

Oikeuden mukaan Kivimäki tunkeutui marraskuussa 2018 Psykoterapiakeskus Vastaamon tietojärjestelmään ja latasi sen potilastietokannan. Tämän jälkeen Kivimäki julkaisi internetissä yhteensä noin 33 000:n potilastietokannassa olleen ihmisen tiedot.

Uhreilta vaadittiin lunnaita muun muassa psykoterapian käyntitietojen levittämisen uhalla.

HOVIOIKEUS vapautti Kivimäen syksyllä odottamaan oikeuden päätöstä. Helsingin poliisin viestinnästä kerrottiin STT:lle maanantaina iltapäivällä, että Itä-Uudenmaan poliisi on etsintäkuuluttanut Kivimäen ”rikosseuraamusviraston virka-avun johdosta”.

Otsikkoa ja juttua päivitetty poliisin tiedoilla Kivimäestä klo 16.34.