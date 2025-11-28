Korruptionvastaiset viranomaiset iskivät Zelenskyin kansliapäällikön kotiin ja kansliaan

Ukrainan korruptionvastaiset viranomaiset ovat tehneet kotietsinnän presidentti Volodymyr Zelenskyin presidentinhallinnon kansliapäällikön Andri Jermakin kotiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Korruptionvastainen virasto Nabu ei kertonut, mitä aamuinen kotietsintä on tarkalleen koskenut. Mediatietojen mukaan etsintä on tehty myös Jermakin kansliaan.

Jermak on kommentoinut kotietsintää sanomalla tekevänsä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

- Tutkijoille on annettu esteetön pääsy asuntoon. Asianajajani ovat paikalla ja tekevät yhteistyötä viranomaisten kanssa, kirjoitti Jermak viestipalvelu Telegramissa.

Aiemmin tässä kuussa Nabu kertoi tutkivansa mittavaa energiasektorin korruptiovyyhtiä. Korruptioskandaali on herättänyt kansalaisissa raivoa, sillä Venäjä kohdistaa iskuja usein juuri Ukrainan energiajärjestelmään, mikä aiheuttaa sähkökatkoja ja saattaa katkaista lämmityksen talvioloissa.

Jermak on nimetty pääneuvottelijaksi Yhdysvaltojen kanssa rauhansuunnitelmasta käytäviin neuvotteluihin. Asiantuntijat ovat arvioineet, että kotietsintä voi heikentää Ukrainan neuvotteluasemaa, mikä on jälleen uusi isku presidentti Zelenskyille.

KYIV Indepentin mukaan Jermakin kotietsintä liittyy asiaan, jossa on tutkittu monopoliasemassa olevaa ydinvoiman tuottajaa Energoatomia. Lisää aiheesta Putin kertoi Kirgisiassa ehdot, joilla Venäjä lopettaa taistelut

Jutussa kerrotaan, että tähän mennessä kahdeksaa ihmistä vastaan on nostettu syytteet muun muassa lahjonnasta. Päätekijäksi on epäilty presidentti Zelenskyin liittolaista, liikemies Timur Minditshiä.

Kaksi ministeriä joutui jättämään tehtävänsä skandaalin vuoksi, ja myös Jermakin on vaadittu eroavan.

EU on ilmaissut tukensa korruptionvastaisten viranomaisten toiminnalle Ukrainassa. Kesällä presidentti Zelenskyi yritti rajoittaa korruptionvastaisten virastojen toimintaa.

JERMAK on Zelenskyin läheinen liittolainen, mutta Ukrainassa hän jakaa mielipiteitä. Jermakin vastustajat katsovat hänen keränneen itselleen valtaa, kontrolloivan pääsyä presidentin puheille sekä sivuuttavan kriittiset äänet.

Jermak on entinen elokuvatuottaja ja tekijänoikeusjuristi, ja hän siirtyi politiikkaan vuonna 2019 Zelenskyin valtaannousun myötä. Jermak ja Zelenskyi työskentelivät yhdessä jo silloin, kun Zelenskyi oli suosittu koomikko.

Jermakin ajatellaan laajasti käyttävän Ukrainassa eniten valtaa heti presidentin jälkeen. Häntä kutsutaan joskus lempinimellä varapresidentti.

Zelenskyi ja Jermak poseeraavat yhdessä virallisissa kuvissa lähes kaikissa presidentin tapahtumissa. Mediatietojen mukaan he pelaavat vapaa-ajallaan yhdessä tennistä, katsovat elokuvia ja treenaavat.