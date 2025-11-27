Palkittu politiikan aikakauslehti.
27.11.2025 15:08 ・ Päivitetty: 27.11.2025 15:08

Putin kertoi Kirgisiassa ehdot, joilla Venäjä lopettaa taistelut

Jos Ukraina vetäytyy alueilta, jotka Venäjä on ilmoittanut liittäneensä itseensä, Venäjä lopettaa taistelut, sanoo maan presidentti Vladimir Putin. Muussa tapauksessa Venäjä valtaa alueet sotatoimin, Putin sanoo.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hyökkäyssodassaan Venäjä on kansainvälisen oikeuden vastaisesti väittänyt liittäneensä itseensä Ukrainan alueita. Venäjä hallitsee näitä alueita sotilaallisesti vain osittain.

Putin kommentoi Ukrainan sodan ympärillä käytyjä diplomaattisia rauhanponnisteluja lehdistötilaisuudessa Kirgisiassa, jossa hän on vierailulla.

Ukraina ja Euroopan maat ovat vaatineet aselepoa nykyisille rintamalinjoille ennen varsinaisia rauhanneuvotteluja. Putin antaa ymmärtää Venäjän pitävän kiinni vaatimuksestaan, että alueluovutukset ja ukrainalaisjoukkojen vetäytymiset ovat ennakkoehto aselevolle.

VENÄJÄ on hitaasti edistynyt rintamalla, vaikka se ei olekaan saanut haltuunsa kaikkia haluamiaan alueita Ukrainalta. Putin toisti Venäjän väitteen, että Pokrovskin ja Myrnohradin kaupungit Donetskissa olisi saarrettu.

-  Venäjän offensiivia on käytännössä mahdoton pysäyttää, sille ei voi mitään, Putin sanoi.

Ukraina kiistää, että kaupungit olisi saarrettu.

Venäjän valtiollisen uutistoimiston Tassin mukaan Putin sanoi, että Yhdysvaltain rauhansuunnitelma voi toimia pohjana tulevaisuuden sopimuksille.

