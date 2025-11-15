Palkittu politiikan aikakauslehti.
15.11.2025 07:37 ・ Päivitetty: 15.11.2025 07:37

Koskela ei saanut vastaehdokkaita – jatkaa vasemmistoliiton johdossa

Minja Koskela Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Tampereella 20. elokuuta.

Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi on asetettu määräaikaan mennessä yksi ehdokas, nykyinen puheenjohtaja Minja Koskela.

Koska vastaehdokkaita ei tullut, Koskela valitaan jatkokaudelle viikon kuluttua lauantaina 22. marraskuuta Vantaalla vasemmistoliiton puoluekokouksessa.

– Olen toiminut vuoden tehtävässäni ja on todella suuri kunnia jatkaa upean liikkeemme puheenjohtajana. Orpon ja Purran hallituksen aiheuttaman sekasorron keskellä vasemmistoliiton tehtävä on tarjota ihmisille näkymä siihen, että tulevaisuus on parempi ja vaihtoehtoja on, Koskela sanoo tiedotteessa.

