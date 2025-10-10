Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.10.2025 08:31 ・ Päivitetty: 10.10.2025 08:33

Kuinka paljon murtajatilaus tuo työpaikkoja? Näin ala itse arvioi

iStock

Jäänmurtajakaupat Yhdysvaltoihin lisäävät sekä Helsinkiin että Raumalle laivanrakennusalan työpaikkoja. Lopullinen tarve selviää kuitenkin vasta kun tilausten yksityiskohdista sovitaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps) ja Teollisuusliitto ovat arvioineet, että hanke voi kokonaisuudessaan luoda suomalaiselle laivanrakennusalalle alihankintaketjuineen kymmenen tuhatta henkilötyövuotta.

Tätä on silti vaikea muuttaa suoraan laskennallisesti työpaikkojen määräksi, koska työvoimatarve vaihtelee rakennustöiden eri vaiheissa paljon.

Puisto uskoo, että tilaus voi edistää myös muiden kriittisten teknologioiden alojen yritysten vientinäkymiä Yhdysvaltoihin, ja sitä kautta työllistävä vaikutus paranee muuallakin teollisuudessa.

Helsingin telakan toimitusjohtaja Kim Salmi sanoo STT:lle, että murtajasopimus voi tarkoittaa heille useiden satojen uusien ihmisten työllistämistä.

Laivojen suomalaisuusaste voisi Salmen mukaan olla jopa 80-90 prosenttia. Alukset on telakan omistavan kanadalaisen Davie-konsernin mukaan tarkoitus saada vesille vuoteen 2028 mennessä.

ENSIMMÄISET kaksi Yhdysvaltain rannikkovartiostolle tulevaa murtajaa rakennetaan Rauman telakalla.

– Jäämurtajatilaus on erittäin hyvä uutinen Rauman talousalueelle ja koko Suomelle. Tuleva tilaus tulee tarkoittamaan tuhansia työpaikkoja laajalla alueella pitkässä arvoketjussa, uskoo raumalainen kansanedustaja ja eduskunnan Meriryhmän puheenjohtaja Juha Viitala (sd.) tiedotteessaan.

Hän kiittelee Rauman kaupunkia, joka vuonna 2014 uskalsi ostaa telakan maa-alueet ja rakennukset, kun aiemman telakkayhtiön STX Finlandin toiminta loppui. Tämä osaltaan mahdollisti laivanrakennuksen jatkumista kaupungissa.

Paraikaa RMC:n telakalla valmistetaan merivoimille tilattuja monitoimikorvetteja.

