10.10.2025 07:46 ・ Päivitetty: 10.10.2025 07:55

Teollisuusliitto: USA-jäänmurtajat pitää rakentaa reilusti suomalaisin työehdoin

Suomessa rakennettavat Yhdysvaltain uudet jäänmurtajat ovat Teollisuusliiton mielestä kansallinen ylpeydenaihe ja käyntikortti teollisuudellemme. Liitto vaatii, että telakat valmistavat alukset kunnon työehdoilla, niin ettei lopputulosta tarvitse tilaajankaan häpeillä.

Teollisuusliiton arvion mukaan nyt luvatut sopimukset parantavat koko laivanrakennusalan ja sen tuotantoketjujen työllisyystilannetta jopa 10 000 henkilötyövuodella.

Laivat pitää Teollisuusliiton mukaan rakentaa suomalaisten työehtojen mukaisesti, ja välttää viime aikoina muun muassa Turussa ja Raumalla paljastuneiden kaltaiset telakoiden alihankintarikkeet.

– Tämä on oikea hetki laittaa telakoiden pelisäännöt kuntoon. Jokaisessa jäänmurtajahankkeessa on ehdottomasti noudatettava suomalaisia työehtoja ja lakeja. Harmaalle taloudelle ja hyväksikäytölle ei saa jäädä senttiäkään tilaa, puheenjohtaja Riku Aalto vaatii.

– Tuskin Yhdysvalloissakaan halutaan, että myöhemmin paljastuu jäänmurtajien rakentuneen ukrainalaisten sotapakolaisten hyväksikäytön varaan – se olisi häpeä sekä Suomelle että tilaajalle, Riku Aalto sanoo tiedotteessa.

Aalto muistuttaa, miten myös työministeri Matias Marttinen (kok) on luvannut, ettei työehtoja rikkoville alihankintayrityksille ole sijaa suomalaisessa telakkateollisuudessa.

– Tämä on rehellisten yritysten ja työntekijöiden yhteinen etu, Aalto korostaa.

Liitto sanoo tiedotteessaan kiittävänsä erityisesti presidentti Alexander Stubbia murtajasopimusten eteen tehdystä työstä.

