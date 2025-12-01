Kuka on Steve Witkoff? USA:n erityislähettiläs jakaa mielipiteet

Kokematon sooloilija, petturi vai menestyksekäs neuvottelija? Yhdysvaltain Lähi-idän ja vähän muidenkin konfliktien erityislähettiläälle Steve Witkoffille on soviteltu monenlaista viittaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tuore Witkoffia koskeva kohu liittyi hänen ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin neuvonantajan Juri Ushakovin väliseen julkisuuteen vuodettuun puheluun. Siinä Witkoff kehotti Putinia soittamaan Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille päivää ennen kuin tämä tapaisi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin 17. lokakuuta.

Zelenskyi matkusti takaisin kotiin ilman lupauksia Tomahawk-risteilyohjuksista, joita Trump oli tapaamisen edellä harkinnut antavansa Ukrainalle.

Witkoff jopa neuvoi Ushakovia puhelussa siitä, miten Trumpia kannattaisi mielistellä viestin saamiseksi paremmin perille.

Puhelun jälkeen julkisuuteen nousi myös Yhdysvaltain suunnitelma sodan päättämiseksi Ukrainassa. Tuolloinen suunnitelma oli hyvin edullinen Venäjälle.

Puhelun vuotamisen jälkeen Putin puolusti Witkoffia lehdistötilaisuudessa kutsuen tätä älykkääksi mieheksi.

JULKISUUTEEN vuotettu puhelu antoi aihetta jälleen kysyä, ketä Witkoff lopulta edustaa, Yhdysvaltoja vai Venäjää.

- Tekisikö Venäjän palkkaama agentti yhtään vähemmän (kuin Witkoff)? Hänen pitää saada potkut, viestitti republikaanien kongressiedustaja Don Bacon viime keskiviikkona.

Taustalla olivat Witkoffin aiemmat lukuisat tapaamiset Putinin kanssa, joissa miehet vaikuttivat esiintyvän kuin ystävykset. Ei siis ihme, etteivät monet ilahtuneet kuullessaan Witkoffin menevän jälleen tiistaina Putinin puheille Moskovaan.

Witkoff on jo jättänyt varjoonsa Trumpin varsinaisen Ukraina-erityislähettilään ja ukrainalaisia enemmän myötäilleen Keith Kelloggin, joka on ilmoittanut väistyvänsä tehtävästä vuodenvaihteessa. Joidenkin mielestä myös ulkoministeri Marco Rubio vaikuttaa jäävän ajoittain toiseksi Witkoffille.

Erään ulkomaisen diplomaatin mukaan Witkoffiin suhtaudutaan kuitenkin maailmalla vakavasti, koska hänen tiedetään puhuvan Trumpin suulla.

WITKOFF on Trumpin pitkäaikainen ja läheinen ystävä, johon myös Trumpin muu perhe luottaa varauksetta.

Witkoff syntyi vuonna 1957 Bronxissa, New Yorkissa, ja opiskeli kiinteistölakimieheksi. Tässä roolissa hän tapasi ensi kertaa Donald Trumpin kahvilassa vuonna 1987, jolloin Trump oli Witkoffin lakifirman asiakas. Witkoff muisteli myöhemmin tilanneensa ja maksaneensa Trumpille kinkkujuustoleivän, koska Trumpilla ei ollut käteistä mukanaan.

Witkoff perusti 1990-luvulla oman kiinteistökehitysyhtiön Witkoff Groupin ja nousi Trumpin tavoin rikkaaksi kiinteistömoguliksi. Miesten ystävyyttä lujitti myös kiinnostus golfiin.

Witkoff on tukenut Trumpin poliittista uraa alusta saakka ja lahjoittanut siihen miljoonia dollareita. Trumpin ensimmäisellä virkakaudella Witkoff oli jo mukana hallinnossa, mutta suhteellisen pienessä roolissa.

Toisen vaalivoiton jälkeen hän ehdotti, ilmeisesti Trumpin yllätykseksi, voivansa ryhtyä sovittelemaan rauhaa Lähi-itään.

Hamasin ja Israelin välille saatujen tulitaukosopimusten jälkeen Trump oli valmis antamaan Witkofflille vastuun myös Venäjän ja Ukrainan välisen sodan sovittelusta.

UUTISKANAVA CNN:n viime keväänä haastattelemien lähteiden mukaan politiikan ja hallinnon ulkopuolelta tullut Witkoff toimii paljolti omin päin, lukuun ottamatta säännöllisiä keskusteluja presidentin kanssa.

Erityislähettiläällä on toimisto Valkoisessa talossa, kun taas hänen pieni muu tiiminsä työskentelee ulkoministeriössä. Tämän vuoksi hekään eivät ole aina kartalla Witkoffin aikatauluista tai suunnitelmista.

Se, että Witkoffilla ei ole diplomaattista taustaa, on herättänyt huolta, sillä Venäjän puolella hänellä on vastassaan erittäin kokeneita diplomaatteja. Toisaalta on tuotu esiin, että muunlaisesta taustasta voi olla myös etuja.

CNN:n hallintolähteiden mukaan Witkoff ei saa työstään palkkaa, ja hän sukkuloi ympäri maailmaa omalla lentokoneellaan ja omalla kustannuksellaan.

Usein mukana on tyttöystävä, entinen ammattilaisgolfaaja Lauren Olaya. Tämä ei osallistu Witkoffin tapaamisiin maailman johtajien kanssa, mutta Witkoffin sanotaan pyörittelevän ajatuksiaan hänen kanssaan.

Matkoilleen Witkoff ei yleensä ota ministeriöiden laatimia paksuja muistioita, vaan luottaa tiedustelutietoihin sekä keskusteluihin Trumpin ja kansallisen turvallisuuden sisäpiirin kanssa. Hänellä kerrotaan olevan kaksi muistivihkoa: yksi yleisille ja toinen salaisemmille asioille.

Witkoff sanoi aiemmin pysyvänsä erityislähettiläänä vain yhden vuoden ajan, mutta CNN:n lähteiden mukaan hän halunnee hoitaa työn alla olevat välitystehtävät loppuun. Jatkokaan ei ole mahdotonta, sillä luotto Witkoffin kykyihin tuntuu olevan suurta.

CNN:n mukaan Trump ja hänen kansallisen turvallisuuden tiiminsä vitsailevat usein eri kriiseistä keskustellessaan, että ”Steve voi hoitaa tämän”.

Teksti: STT/Niilo Simojoki, Milja Rämö