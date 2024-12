Kuluttajien luottamus talouteen heikointa sitten viime kevään – ”Tilanne näyttää heikolta”

Kuluttajien luottamus hiipui joulukuussa heikoimmalle tasolleen sitten viime kevään, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien luottamusindikaattori sai joulukuussa arvon -8,6, kun pitkän ajan keskiarvo on -2,6. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ajankohtaa pidettiin edelleen hyvin epäedullisena kestotavaroiden ostamiselle.

- Yksityisestä kulutuksesta on toivottu piristystä Suomen taloudelle, mutta luottamusindikaattorin perusteella tilanne näyttää heikolta. Joulukuussa rahankäyttöaikeita kulutukseen oli entistäkin niukemmin, sanoo yliaktuaari Pertti Kangassalo Tilastokeskuksen verkkosivuilla.

Peräti 60 prosenttia kuluttajista arvioi työttömyyden lisääntyvän seuraavan vuoden aikana. Työttömyyden vähentymiseen uskoo vain 15 prosenttia kuluttajista.

Entistä useampi näkee työttömyyden nyt myös henkilökohtaisena uhkana.

- Joulukuussa lähes kolmannes kuluttajista arvioi, että riski työttömyydestä on kohonnut heidän omalla kohdallaan, Kangassalo kertoo.

KULUTTAJIEN mielestä joulukuussa oli yhä hyvin huono ajankohta lainanotolle. Vain 11 prosenttia kuluttajista sanoi harkitsevansa asunnon ostamista seuraavan vuoden sisällä. Samoin vain 11 prosenttia aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa henkilöauton vuoden kuluessa.

Kuluttamisen sijaan rahaa laitetaan nyt mieluummin säästöön. Kuluttajista 41 prosenttia piti ajankohtaa otollisena säästämiselle.

Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala toteaa, että talouden elpymisen kannalta kuluttajien rahankäyttöaikeet kehittyvät väärään suuntaan.

- Työttömyyden uhka pahin kivi kengässä, Vesala summaa viestipalvelu X:ssä.

Kuluttajien arvio kyselyhetken inflaatiosta oli varsin korkea. Kuluttajat arvioivat, että hinnat olisivat nousseet 5,3 prosenttia edellisvuoden joulukuusta. Kuitenkin Tilastokeskuksen mittaama vuosi-inflaatio oli marraskuussa tasan yhden prosentin.

- Reaalisesti inflaatio on hidastunut, ja korot ovat laskeneet, joten ostovoima on parantunut. Kuluttajien kuva tilanteesta on kuitenkin toisenlainen. Rahaa ehkä olisi jo käyttää, mutta sitä laitetaan nyt mieluummin säästöön, Kangassalo sanoo.

Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi joulukuussa 1 270 Suomessa asuvaa henkilöä.

YRITYSTEN luottamus heikkeni kokonaisuutena aavistuksen joulukuussa, mutta toimialojen välillä oli suurta hajontaa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto (EK).

Vähittäiskaupassa luottamus ponnisti korkeimmalle tasolleen sitten alkuvuoden 2022. Vähittäiskaupan luottamusindikaattori sai joulukuussa arvon +1, kun se edelliskuussa oli -7.

Rakentamisessa luottamuksen viime kuukausien vahvistuminen katkesi karulla tavalla. Luottamusta kuvaava saldoluku heikkeni reippaasti ja oli -35.

Teollisuudessa ja palveluissa luottamus heikkeni hieman edelliskuusta.

- Suhdannearviot ovat yleisesti pitkän ajan keskiarvon heikommalla puolella. Korkotason selvä lasku tukee kuitenkin ostovoimaa ja siten erityisesti vähittäiskauppaa, sanoo EK:n pääekonomisti Penna Urrila tiedotteessa.