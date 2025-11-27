Talous
27.11.2025 07:17 ・ Päivitetty: 27.11.2025 07:17
Kuluttajien luottamus talouteen parani hieman
Kuluttajien luottamus talouteen parani hieman marraskuussa, kertoo Tilastokeskus. Luottamusindikaattorin saldoluku oli marraskuussa -6,5, kun se oli lokakuussa -7,6.
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan elinkeinoelämän luottamusindikaattorit nousivat marraskuussa teollisuutta lukuun ottamatta. Teollisuuden indikaattori laski -4:stä -6:een, mutta rakentamisen, vähittäiskaupan ja palveluiden lukemat paranivat.
Lähes kaikilla aloilla luottamus on kuitenkin yhä pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella.
Kommentit
