Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui hieman, mutta on yhä heikkoa – Maantieteelliset ja sukupuolierot suuria

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman heinäkuussa 2026. Ostoaikeet ja odotukset työllisyyskehityksestä pysyivät kuitenkin heikkoina. Demokraatti Demokraatti

Kuluttajat arvioivat Suomen talouden nykytilaa edelleen varsin synkästi, vaikka näkemykset ovat hieman valoisammat kuin vuosi sitten. Kuluvan vuoden heinäkuussa 53 prosenttia kuluttajista piti taloustilannetta vuotta aiempaa heikompana, kun vuosi sitten vastaava osuus oli 59 prosenttia.

Tulokset selviävät Tilastokeskuksen kuluttajien luottamus -tilaston tiedoista.

LUOTTAMUS tulevaan on tiedotteen mukaan myös vahvistunut hieman viime vuodesta. Suomen talouden kohentumiseen vuoden sisällä uskoi kuluvassa heinäkuussa 27 prosenttia kuluttajista, kun vuotta aiemmin luku oli 21 prosenttia. Samalla talouden heikkenemiseen uskovien osuus laski 38:sta 30:een prosenttiin.

– Kuluttajat ovat edelleen eri linjoilla Suomen talouskehityksestä kuin viime aikojen myönteiset talousuutiset. Tähän vaikuttanee eniten yleinen epävarmuus. Taloudellinen ja poliittinen ilmapiiri on yhä melko synkeä ja sekava, kommentoi yliaktuaari Pertti Kangassalo tiedotteessa.

EROT eri alueiden välillä olivat suuria. Talousluottamus oli vahvinta pääkaupunkiseudulla, jossa kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli -1,2. Heikoimmaksi luottamus puolestaan jäi Pohjois-Suomessa (-10,6).

Naisten näkemykset talouskehityksestä (-9,4) ovat viime kuukausien tapaan selvästi synkemmät kuin miehillä (-1,3). Tämän voi nähdä suorana jatkumona sille, että naisten työttömyys on kasvanut selvästi miehiä nopeammin ja monet työehtojen ja sosiaaliturvan heikennykset ovat osuneet suoraan tai välillisesti etenkin naisiin. Lisää aiheesta EK: Yritysten suhdannenousu jatkui, tilanne silti keskimääräistä heikompi Kansanedustaja: Suomen epäonnistuneinta valtiovarainministeriä ei massatyöttömyys ja ihmisten hätä kiinnosta

Kuluttajien arviot omasta taloudestaan pysyivät lähes ennallaan viime vuoteen verrattuna. Heinäkuussa 26 prosenttia piti talouttaan vuotta aiempaa heikompana ja 23 prosenttia parempana.

HEINÄKUUSSA kuluttajien aikeet käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan vähenivät sekä edelliskuusta että vuotta aiemmasta muutamalla prosenttiyksiköllä. Vain 11 prosenttia kuluttajista ennakoi lisäävänsä kestokulutustaan seuraavan vuoden aikana. 39 prosenttia arvioi vähentävänsä kulutusta.

Asunnon ostosuunnitelmia oli vain 11 prosentilla, mikä on hieman vähemmän kuin pitkällä aikavälillä keskimäärin.

– Mitä ilmeisimmin asunnon ostohalut ja erilaiset kulutusaikeet eivät vain voi herätä ennen kuin yleiset tunnelmat kirkastuvat, työmarkkinatilanne paranee, korot laskevat ja polttoaineiden hintakehitys rauhoittuu, arvioi Kangassalo.

ODOTUKSET työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa pysyivät heinäkuussa synkkinä. Viidesosa kuluttajista odotti, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja tasan puolet arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Heinäkuussa työlliset kuluttajat kokivat työttömyyden tai lomautuksen omakohtaisen uhan edelleen suureksi. Työllisistä vain 7 prosenttia uskoi uhan vähentyneen omalla kohdallaan ja 26 prosenttia arvioi riskin kohonneen.

Toisaalta 36 prosenttia työllisistä koki heinäkuussa, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi.

Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi heinäkuussa vajaat 1 200 Suomessa asuvaa henkilöä.