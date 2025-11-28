Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

28.11.2025 05:21 ・ Päivitetty: 28.11.2025 05:21

Kuluttaminen taas tapetilla: tänään vietetään Älä osta mitään -päivää

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Ympäristöjärjestö Luontoliitto kannustaa viettämään perjantaina Älä osta mitään -päivää.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kampanjan tarkoituksena on pohtia omaa kuluttamistaan. Luontoliiton mukaan Suomessa luonnonvarojen kulutus on henkeä kohti Euroopan suurinta.

Koko kuukauden kestävään kampanjaan osallistuva voi esimerkiksi kokeilla, pärjäisikö koko marraskuun ilman uusien tavaroiden ostamista. Kokeilun tarkoituksena on oppia vähentämään kuluttamista ympäri vuoden ja sen sijaan esimerkiksi korjaamaan, lainaamaan ja ostamaan käytettyä tarpeeseen.

KAMPANJAN päätapahtuma järjestetään perjantaina Helsingin keskustakirjasto Oodissa.

Kirjastossa paneelikeskusteluun osallistuu muun muassa vaikuttaja ja kirjailija Julia Thurén. Kampanjassa ovat mukana myös Roskapäivä-tapahtuman perustanut Eino Oinio, Kirppismummona sosiaalisessa mediassa tunnettu Ann-Britt Felin-Aalto sekä Marttaliitto.

Älä osta mitään -päivä järjestetään tarkoituksella samana päivänä kuin alennusmyyntipäivä Black Friday eli niin sanottu musta perjantai. Viikko tunnetaan nimellä Black Week eli musta viikko, mutta usein alennuksia aletaan tarjota jo edellisellä viikolla.

Luontoliitto kertoo tuoneensa Älä osta mitään -päivän Suomeen vuonna 1993, vaikka ensimmäiset Black Fridayn alennuskampanjat nähtiin Suomessa noin 15 vuotta myöhemmin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
28.11.2025
Arvio: 1990-luvun lama oli sen uhreille musertava kokemus – tämä joukko selvisi parhaiten
Lue lisää

Esa Suominen

Kolumnit
27.11.2025
Englanti jyrää suomen – Suomi tarvitsee kielilain
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
27.11.2025
Arvio: Poikkeuksellinen esitys tuo yhteen matkustajat, jotka valtava viima heittää sisään
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU