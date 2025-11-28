Kuluttaminen taas tapetilla: tänään vietetään Älä osta mitään -päivää

Ympäristöjärjestö Luontoliitto kannustaa viettämään perjantaina Älä osta mitään -päivää. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kampanjan tarkoituksena on pohtia omaa kuluttamistaan. Luontoliiton mukaan Suomessa luonnonvarojen kulutus on henkeä kohti Euroopan suurinta.

Koko kuukauden kestävään kampanjaan osallistuva voi esimerkiksi kokeilla, pärjäisikö koko marraskuun ilman uusien tavaroiden ostamista. Kokeilun tarkoituksena on oppia vähentämään kuluttamista ympäri vuoden ja sen sijaan esimerkiksi korjaamaan, lainaamaan ja ostamaan käytettyä tarpeeseen.

KAMPANJAN päätapahtuma järjestetään perjantaina Helsingin keskustakirjasto Oodissa.

Kirjastossa paneelikeskusteluun osallistuu muun muassa vaikuttaja ja kirjailija Julia Thurén. Kampanjassa ovat mukana myös Roskapäivä-tapahtuman perustanut Eino Oinio, Kirppismummona sosiaalisessa mediassa tunnettu Ann-Britt Felin-Aalto sekä Marttaliitto.

Älä osta mitään -päivä järjestetään tarkoituksella samana päivänä kuin alennusmyyntipäivä Black Friday eli niin sanottu musta perjantai. Viikko tunnetaan nimellä Black Week eli musta viikko, mutta usein alennuksia aletaan tarjota jo edellisellä viikolla.

Luontoliitto kertoo tuoneensa Älä osta mitään -päivän Suomeen vuonna 1993, vaikka ensimmäiset Black Fridayn alennuskampanjat nähtiin Suomessa noin 15 vuotta myöhemmin.