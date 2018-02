Kunta-alan sopu nosti kysymyksen: kuka maksaa? Nyt puhuu Petteri Orpo: ”Emme ole luvanneet yhtään mitään”

Valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoo olevansa erittäin tyytyväinen kuntapuolella saavutettuun työmarkkinaratkaisuun.

– Se on riittävästi linjassa yleisen tason kanssa. Ja hyvää on myös, ettei valtio, hallitus ei ole osapuolena, että kuntapuoli löysi ratkaisun itse.

Kunta-alan sopijaosapuolet saavuttivat neuvottelutuloksen keskiviikkoiltana. Uusi sopimus on voimassa kevääseen 2020. Kunta-alan neuvottelut junnasivat pitkään paikallaan, sillä kuntapuolen työntekijät ovat vaatineet Sipilän hallitukselta lomarahakorvausten hyvittämistä. Sopimuksessa on mukana paikalliseen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä. Korvaus maksetaan henkilöstölle tammikuussa 2019. Kertaerään on varattu 135 miljoonaa.

Sovussa mukana oleva kertaerä on herättänyt kuitenkin kysymyksiä, kuka lopulta maksaa sen. Orpo ottaa asiaan nyt kantaa hallituksen äänellä.

– Emme ole luvanneet yhtään mitään. He ovat tehneet itsenäisesti päätökset ja se on kuntatyöntekijöiden ja -työantajien ratkaisu. Se perustuu tuottavuussopimuksiin, joita he ovat tehneet, Orpo kommentoi tänään Demokraatille eduskunnassa.

Toivon, että kunnat huolehtivat omalta osaltaan tasapainoisesta taloudenpidosta ja pystyvät hyödyntämään talouden kasvua.

Orpo viittaa hallitusohjelman kirjaukseen, jossa sanotaan, että hallitus ei omilla toimillaan heikennä kuntataloutta.

– Uskon, että se päälle he (kunta-alan sopijaosapuolet) ovat rakentaneet ratkaisunsa. Ja he kantavat vastuun siitä.

Mitä kunnissa sitten tapahtuu ratkaisun myötä? Orpo sanoo, että kunnat hyötyvät yleisen taloustilanteen paranemisesta. Orpo ei halua puhua esimerkiksi veronkorotuksista.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki sanoi eilen Demokraatille, että maan hallitukselta ei lomarahakompensaatiota ole luvassa.

– Olisin toivonut vastaantuloa ja ymmärrystä. Taloustilanne on kohentunut ja kaikki laskurit ja merkit sen osoittavat, mutta maan hallitus on sitoutunut omiin linjoihinsa. Olisin toivonut vastaantuloa, mutta hallitukselta ei nyt löytänyt ymmärrystä julkisen sektorin työntekijöille, mikä koskee myös valtiota ja seurakuntia, Pihlajamäki sanoo.