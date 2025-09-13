Kuntaliitolta shokkiluvut: Yhdessä kunnassa veroprosentti voi olla 24 %, toisessa 5 %

Kuntaliiton selvityksen mukaan erot kuntien veroprosenteissa uhkaavat revetä ennennäkemättömiin lukemiin. Demokraatti Demokraatti

Jos mitään ei tehdä, ero matalimman ja korkeimman kuntaveroprosentin välillä voi tulevaisuudessa olla lähes 19 prosenttiyksikköä.

– Näyttää siltä, että Suomella ei ole varaa nykyisiin palveluihin eikä nykyisiin rakenteisiin, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen sanoo tiedotteessa.

Kuntaliitto tilasi ns. FCG/MDI:ltä laskelmia siitä, miten väestönmurros vaikuttaa kuntakenttään ja palvelujen järjestämiseen aikavälillä 2023-2040.

– Kaupungit kaipaavat rahoitusta, jotta selviäisivät kasvustaan ja kykenevät vastaamaan lisääntyneeseen palvelutarpeeseen. Toisaalta väestöään menettävien alueiden tilanne näyttää lohduttomalta: kaikkia ei saa menestyviksi millään rahamäärällä.

Alin veroprosentti Suomen kunnissa on tällä hetkellä Kauniaisissa 4,7 % ja ylin Pomarkussa 10,9 %. Vuoteen 2040 mennessä korkeimmat kunnallisveroprosentit voivat Kuntaliiton mukaan olla jopa yli kaksinkertaisia nykyiseen verrattuna.

Tällöin korkein kuntaveroprosentti voisi siis olla yli 24 prosenttia mutta matalin edelleen noin 5.

– Tilanne on täysin kestämätön. Meidän on ryhdyttävä välittömästi etsimään ratkaisuja siihen, miten voimme turvata laadukkaat koulutuspalvelut eri puolilla Suomea. Nykyinen palvelu- ja kuntarakenne on tällä kehityksellä tulossa tiensä päähän, Karhunen sanoo.

Kuntaliitto ehdottaa parlamentaarista työtä, jossa linjataan kunta- ja palvelurakenteen uudistamisesta.