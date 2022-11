”Kyllä me olemme tässä aika myöhässä” – Kiuru toivoo THL:n ottavan onkeensa

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan rokoteohjeistuksissa on ollut parantamisen varaa. Tänään tehty linjaus on ministerin mielestä ”varsin selkeä”. Marja Luumi Demokraatti

Hallituksen koronaministerityöryhmä linjaa, että koronarokotteen tehosteannosten tarjoamista laajennetaan kaikille, joiden rokottamisen lääkäri arvioi perustelluksi.

– Tässähän kaikille halukkaille tulee tosiasiassa mahdollisuus tarjota rokotetta. Näin näitä ohjeistuksia pystytään muuttamaan selkeäsanaisemmiksi. Nyt kaikki suomalaiset tietävät, että he ovat tervetulleita, jos peruste rokotukselle on eikä lääketieteellistä estettä rokottamiselle ole, Kiuru totesi illalla tiedotustilaisuudessa.

Käytännössä tehosteannos voi olla neljäs tai viides.

Krista Kiuru kritisoi ministeriksi jälleen palattuaan lokakuun alussa rokotusohjeistuksia ja kohteena oli erityisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

– Totesin, että harva suomalainen tietää ihan tarkkaan, että millaiset rokotussuositukset ovat voimassa. Emme olleet saaneet alkamaan yli 65-vuotiaiden ja riskiryhmien rokotuksia, koska aiemmin syyskuussa THL oli linjannut, että rokotukset alkavat marraskuussa influenssarokotusten yhteydessä.

Hänen mukaansa ”siinä taisi mennä viikko jos toinenkin, että ohjeistus muuttui niin, että pääsimme aloittamaan lokakuun puolella näitä rokotuksia”.

– Olen toivonut, että THL ottaisi nyt onkeensa, että rokotteet saataisiin ajoissa liikkeelle, Kiuru totesi viitaten koronaministerityöryhmän tuoreeseen linjaukseen.

TERVEYDEN ja hyvinvoinnin laitos suosittelee tällä hetkellä kolmen annoksen rokotussarjaa perusterveille 18-59-vuotiaille. 60-64-vuotiaille perusterveille suositus on neljä annosta. Lisäksi THL suosittelee tänä syystalvena tehosteannosta voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville ja 65 vuotta täyttäneille.

Kiuru kertoi, että voimassa olevan rokoteohjelman piirissä on kaksi miljoonaa rokotettavaa, yli 65-vuotiaita ja riskiryhmiin kuuluvia, mutta tästä porukasta on vasta 200 000 rokotettu.

– Kyllä me olemme tässä aika myöhässä.

Kun ikäraja on noussut 65 vuoteen, Kiuru on huolissaan 60-64-vuotiaista, joista osa on voinut saada neljännen rokotuksensa keväällä.

– He ovat välistäputoajia, ja heillä on kulunut aika pitkä aika tämän rokotuksen saamisesta.

THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön linjat näyttävät ulospäin hyvin erilaisilta. Kiurun mukaan keskusteluyhteys on tosiasiassa tiivis. Hän korosti STM:n pitävän tärkeänä, että THL on mukana päätöksiä tehtäessä – tänäänkin THL:n edustus oli paikalla koronaministerityöryhmässä.

– Olemme saaneet THL:ltä vahvistusta siihen, että tämä laajentaminen voidaan tehdä. Yksityiskohdista on sitten käyty todella rapsakkaa keskustelua, miten esimerkiksi rokotteita jaetaan.

KIURU totesi, että olisi ollut mielellään esittelemässä uutta linjausta jo aiemmin, mutta ”kuukauden päivät tässä nyt kului”.

Tiedotustilaisuudessa tuli selväksi, että kunnat ja hyvinvointialueet voivat myös itse päättää, mille henkilöryhmille ne koronarokotteiden tehosteannoksia tarjoavat eli esimerkiksi sen, tarjotaanko rokotteita myös perusterveille työikäisille ihmisille.

- Kunnat tai hyvinvointialueet voivat päättää, noudattavatko ne nykyisiä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksia. Vaikka koronaministerityöryhmä linjasi, että rokotteita voidaan tarvittaessa toimittaa myös perusterveille työikäisille, silti voi käydä niin, että kaikki järjestäjät eivät syystä tai toisesta näin tee, Kiuru totesi.