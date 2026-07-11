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Kotimaa

11.7.2026 04:00 ・ Päivitetty: 10.7.2026 21:43

Kysely: Joka toinen suomalainen olisi valmis karsimaan yritystukia – Vastauksista paljastuu yllättävä tieto

iStock
Huoltovarmuutta lisäävien yritysten tukemiseen riitti paremmin kannatusta.

Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) Ilmapuntari-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten aikuisten suhtautumista yritystukiin. Vastaajista 50 prosenttia on sitä mieltä, että yritystukien määrää tulisi vähentää ainakin jonkin verran.

Demokraatti

Demokraatti

Tiedotteen mukaan kyselyssä tiedusteltiin aluksi viisiportaisella asteikolla, mitä yritystuille pitäisi tehdä: lisätä paljon, lisätä jonkin verran, säilyttää nykyisellään, vähentää jonkin verran tai vähentää paljon. Tämän jälkeen pyydettiin nimeämään listalta korkeintaan kolme parasta perustelua yritystukien myöntämiselle.

Yritystukien kasvattajia on kyselyn mukaan vähän, vain vajaan kymmenesosan verran (9 prosenttia vastaajista). Reilu neljännes (27 prosenttia) ilmoittaa, että yritystuet voisi jättää nykyiselle tasolle.

VASTAAJAN sukupuoli näkyy tuloksissa siten, että miesten keskuudessa on enemmän yritystukien karsijoita kuin naisissa.

Myös ikä ja ammattiasema erottelevat näkemyksiä. Yritystukien määrän vähentäjien osuus lisääntyy ikääntyneimpien väestöryhmien suuntaan.

Yritystukien karsijoita on keskimäärää enemmän ylempien toimihenkilöiden, eläkeläisten ja mielenkiintoista kyllä yrittäjien itsensä keskuudessa. Myös korkeasti koulutetut olivat muita valmiimpia vähentämään yritystukia.

Työntekijöistä noin kaksi viidestä säilyttäisi yritystuet koskemattomina.

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Puoluekantakin on yhteydessä suhtautumiseen. Selvä enemmistö SDP:n ja vasemmistoliiton tukijoista toivoo yritystukien määrän vähentämistä. Perussuomalaisten kannattajista lähes joka toinen säilyttäisi yritystuet ennallaan.

TYÖPAIKKOJEN säilyttäminen ja kotimaisen huoltovarmuuden turvaaminen nähdään kyselyssä parhaiksi perusteluiksi yritystuille.

Vähiten tärkeiksi perusteluiksi koetaan energiainvestointien vahvistaminen ja vihreän siirtymän edistäminen.

Vastaajista vain kuusi prosenttia arvioi, että yritystuille ei löydy yhtään hyvää perustelua tiedusteltujen joukosta.

Tutkimusaineisto on koottu 1.-4. kesäkuuta. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 027, ja vastaajat edustavat Suomen täysi-ikäistä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

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