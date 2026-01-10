Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

10.1.2026 05:30 ・ Päivitetty: 10.1.2026 05:23

Kysely: Joka toinen uskoo päättäjien korruptioon – Puoluekanta ja koulutustaso vaikuttavat

DEMOKRAATTI / MIKKO HUOTARI
Mitä korkeammin koulutettu vastaaja on, sitä vakuuttuneempi hän on siitä, että Suomessa esiintyy eri päätöksentekotasoilla korruptiota varsin vähän.

Uuden kyselyn mukaan kansalaisista joka toinen uskoo, että korruptio on erittäin tai melko yleistä valtakunnan tason poliittisilla päättäjillä. Kaksi viidestä arvioi, että jopa oman kunnan päättäjät ovat alttiitta korruptiolle.

Demokraatti

Demokraatti

Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKSin Ilmapuntari-kyselyssä tiedusteltiin kansalaisten käsityksiä siitä, kuinka yleistä korruptio on Suomessa valtakunnan ja oman kunnan päättäjien keskuudessa.

Yleisimmin korruptiolla tarkoitetaan vallan väärinkäyttöä omaksi eduksi (UNDP ja Transparency International). Tällainen korruption määritelmä pitää sisällään paljon muutakin kuin suoranaista lahjontaa ja lahjusten vastaanottamista.

Myöskään virkamiehet valtion hallinnossa eivät tiedotteen mukaan ole kansalaisten mielestä tahrattomia. Heitä epäili erittäin tai melko yleisestä korruptiosta 34 prosenttia vastaajista.

Oman kotikunnan kunnalliset viranhaltijat ovat kansalaisten mielestä puhtoisempia. Vain neljännes (26 prosenttia) arvioi korruption olevan yleistä heillä.

NÄKEMYKSET ovat muuttuneet hieman vuodesta 2019. Aiempaa pienempi osa vastaajista uskoo enää poliittisten päätöksentekijöiden korruptoituneisuuteen. Asenne virkamiehiin on sen sijaan lähes ennallaan.

Näkemykset korruption yleisyydestä ovat yhteydessä vastaajien sosiaaliseen asemaan ja koulutustasoon. Mitä korkeammin koulutettu vastaaja on, sitä vakuuttuneempi hän on siitä, että Suomessa esiintyy eri päätöksentekotasoilla korruptiota varsin vähän.

Vähemmän koulutetut ja työväestöön kuuluvat ovat keskimäärää vakuuttuneempia siitä, että korruptio on ainakin melko yleinen ongelma päättäjillä ja virkamiehillä.

TIEDOTTEESSA kerrotaan, että myös puoluekanta heijastuu näkemyksissä. Perussuomalaisten tukijat edustavat toista ääripäätä, toista taas kokoomuksen ja keskustan kannattajat.

Perussuomalaisten tukijat pitävät korruptiota selvästi suurempana ongelmana kuin muiden puolueiden kannattajat. Kokoomuksen ja keskustan kannattajat ovat keskimäärää varmempia, että vallan väärinkäyttö omaksi eduksi on sekä valtakunnan että kunnallisella tasolla melko harvinaista.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Verian marras-joulukuussa. Täysi-ikäisten suomalaisten haastatteluja tehtiin yhteensä 1001.

Tulosten virhemarginaali on vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikko Majander

Kohti Ruotsin vaaleja
10.1.2026
Murtuuko oikeistovalta? Ensi vuoden kiinnostavimmat vaalit Suomelle pidetään Ruotsissa
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
9.1.2026
Janne Riiheläinen: Venezuelasta tuli leimakirves vasemmiston mätkimiseen – ajan hengessä
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
9.1.2026
Arvio: Säveltäjä on taas yhtä kuin suurin teoksensa, eikä paljon enempää
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU