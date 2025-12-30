Tiede ja teknologia
30.12.2025 09:58 ・ Päivitetty: 30.12.2025 09:58
Kysely: Nämä tietoturvailmiöt huolettivat suomalaisia eniten – Myös informaatiotulva ja lähdekritiikin puute mukana
Telian Kantarilta teettämästä kyselystä käy ilmi, että suomalaiset ovat huolissaan erityisesti tietoturvariskeistä, joihin liittyy taloudellisen vahingon mahdollisuus.
Suomalaisten suurimmat tietoturvaan liittyvät huolet koskevat erityisesti arkaluonteisten tietojen joutumista vääriin käsiin ja tästä mahdollisesti seuraavaa taloudellista vahinkoa.
– Suurimmissa tietoturvahuolissa on kyse käytännössä tietomurroista ja tietojenkalastelusta sekä pelosta, että heikkona hetkenä tekee virhearvion, josta mahdollisena seurauksena on taloudellista vahinkoa, Telian turvallisuusjohtaja Irina Kitinprami kommentoi tiedotteessa.
KYSELYSSÄ 56 prosenttia suomalaisista nimeää tietomurrot suurimpien uhkien joukkoon. Toiseksi suurimmaksi huolenaiheeksi nousee kenties hieman yllättäen informaatiotulva ja lähdekritiikin puute, minkä nimeää 39 prosenttia vastaajista.
– Informaatiotulvan ja lähdekritiikin puutteen nousu näin korkealle huolenaiheissa kertoo siitä, että ihmiset kantavat huolta virheellisen tiedon leviämisestä. Väärä tieto voi levitä niin tarkoituksenmukaisesti kuin vahingossa. Moni hengästyy informaatiotulvassa ja kokee senkin tietoturvariskiksi, Kitinprami pohtii.
Kolmanneksi useimmin tiedotteessa mainittu tietoturvahuoli liittyy huijausviesteihin ja -puheluihin, minkä nimeää huolenaiheeksi 34 prosenttia suomalaisista.
– Erityisesti vanhemmat ikäpolvet kantavat huolta huijausviesteistä ja -puheluista. Sen sijaan 30-40-vuotiaiden keskuudessa huoli on vähäisempää. Kannattaa kuitenkin muistaa, että heikkona hetkenä kuka vain voi kompuroida huijaukseen, johon ei muuten lankeaisi, Kitinprami muistuttaa.
HUOLET pohjautuvat todellisiin ilmiöihin, joista on käyty viime aikoina runsaasti julkista keskustelua. Kolikon toisella puolen on Kitinpramin mukaan nähtävissä myönteinen kehityssuunta.
– Positiivisena ilmiönä voisi sanoa, että suomalaisista on tullut yhä valppaampia erilaisten tietoturvariskien ja huijausyritysten suhteen, Kitinprami sanoo.
Telian Kantarilla teetättämään kyselytutkimukseen vastasi 1095 manner-Suomessa asuvaa täysi-ikäistä suomalaista. Yrittäjiä vastaajista oli 311. Kysely toteutettiin internet-paneelissa ja aineisto kerättiin elokuussa 2025. Tulosten virhemarginaali on +- 3 prosenttiyksikköä kaikkien vastaajien osalta.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.