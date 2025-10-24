Talous
24.10.2025 07:01 ・ Päivitetty: 24.10.2025 07:00
Kysely: Pienyrityksillä menee jo paremmin
Pk-yritysten taloudellinen tilanne on kohentunut syyskuussa, kertoo Suomen Yrittäjien kysely. Sen mukaan 49 prosenttia yrityksistä arvioi taloudellisen tilanteensa erittäin tai melko hyväksi.
Arviot ovat parantuneet jonkin verran elokuusta 2025.
- Tiedot ovat rohkaisevia ja kertovat osaltaan, että taloudessa on tapahtunut käänne parempaan, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen sanoo järjestön tiedotteessa.
Yrityksistä 31 prosenttia arvioi, että yrityksen nykytilanne ei ole hyvä eikä huono. Melko tai erittäin huonoksi tilanteensa kokee 19 prosenttia yrityksistä.
Suhdannenäkymä on yrittäjägallupin mittaushistorian toiseksi paras
- Asiantuntijapalveluissa ja rakentamisessa on suhteellisesti eniten yrityksiä, joilla on hyvä tilanne. Toisaalta rakentamisessa on myös suhteellisesti eniten huonossa tilanteessa olevia, Salminen kertoo.
NOIN KOLMANNES vastanneista yrityksistä arvioi taloudellisen tilanteensa paranevan seuraavan vuoden aikana. Taloudellisen tilanteen heikentymistä tai toiminnan lopettamista puolestaan odotetaan 17 prosentissa yrityksistä.
Suhdannenäkymä on yrittäjägallupin mittaushistorian toiseksi paras. Näkymä oli parempi vain maaliskuussa 2023.
- Erityisesti nuoret yrittäjät odottavat parempaa. Se ei ole yllätys, sillä he ovat usein teknologisesti edistyneitä, Salminen sanoo.
Alueellisesti näkymät ovat paranemassa erityisesti Uudellamaalla.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi lähes 1 200 edustajaa pk-yrityksistä lokakuun alussa. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 2,9 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.
