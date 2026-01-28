Palkittu politiikan aikakauslehti.
28.1.2026 14:42 ・ Päivitetty: 28.1.2026 14:42

Kysely: Puolet suomalaisista haluaa lopettaa Suomen ja Israelin välisen asekaupan

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI
Israelilaisen ELTA Systemsin valmistama tykistötutka kuvattuna kokonaistulenkäytön esittelytilaisuudessa Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä 10. huhtikuuta 2024.

Noin puolet suomalaisista haluaa lopettaa Suomen ja Israelin välisen asekaupan, selviää kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon tilaamasta kyselystä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Reilut 50 prosenttia vastasi myönteisesti väittämään, jonka mukaan Suomen tulee lopettaa asekauppa Israelin kanssa, kunnes Israel lakkauttaa palestiinalaisalueiden laittoman miehityksen.

Vastaajista noin kolmannes oli eri mieltä asekaupan lopettamisesta. 13 prosenttia ei ottanut kantaa.

Taloustutkimuksen kyselyyn vastasi joulukuun loppupuolella noin 1 100 vastaajaa. Kyselyn aineisto on painotettu iän, sukupuolen, asuinalueen ja puoluekannatuksen mukaan kohderyhmää edustavaksi.

