Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

4.2.2026 06:24 ・ Päivitetty: 4.2.2026 06:24

Kysely: Suomalaiset ovat muita eurooppalaisia huolestuneempia turvallisuudesta

AFP / LEHTIKUVA

Suomalaiset ovat muita EU-kansalaisia huolestuneempia turvallisuudesta, kuten käynnissä olevista konflikteista. Asia ilmenee Euroopan parlamentin Eurobarometri-kyselystä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyselyssä lähes 80 prosenttia suomalaisista sanoi olevansa huolissaan turvallisuudesta. Kaikista EU-kansalaisista näin kertoi vain hieman yli 70 prosenttia.

Lisäksi suomalaiset halusivat muita hanakammin lisää EU-resursseja kansainvälisten uhkien torjuntaan. Lähes 90 prosenttia suomalaisvastaajista oli lisäresurssien kannalla, kun EU-kansalaisista näin ajatteli reilut 70 prosenttia vastaajista.

Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi kaikista EU-maista yhteensä reilut 26 000 ihmistä marraskuussa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Työmarkkinat
3.2.2026
SAK: Näillä virheellisillä väitteillä hallitus selittää Suomen suurtyöttömyyttä
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
2.2.2026
Kuinka kylmässä pitää paiskia hommia? – Rakennusliitto: ”Piut paut aikatauluille – turvallinen työskentely on prioriteetti”
Lue lisää

Tytti Tuppurainen

Kolumnit
2.2.2026
Saksa on Euroopan kohtalonkysymys – epäsäännölliset verbit kannattaa kerrata
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU