Kotimaa
4.2.2026 06:24 ・ Päivitetty: 4.2.2026 06:24
Kysely: Suomalaiset ovat muita eurooppalaisia huolestuneempia turvallisuudesta
Suomalaiset ovat muita EU-kansalaisia huolestuneempia turvallisuudesta, kuten käynnissä olevista konflikteista. Asia ilmenee Euroopan parlamentin Eurobarometri-kyselystä.
Kyselyssä lähes 80 prosenttia suomalaisista sanoi olevansa huolissaan turvallisuudesta. Kaikista EU-kansalaisista näin kertoi vain hieman yli 70 prosenttia.
Lisäksi suomalaiset halusivat muita hanakammin lisää EU-resursseja kansainvälisten uhkien torjuntaan. Lähes 90 prosenttia suomalaisvastaajista oli lisäresurssien kannalla, kun EU-kansalaisista näin ajatteli reilut 70 prosenttia vastaajista.
Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi kaikista EU-maista yhteensä reilut 26 000 ihmistä marraskuussa.
