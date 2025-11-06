Kysely: Suomalaiset pitävät edelleen verojen maksamisesta

Valtaosa suomalaisista suhtautuu verotukseen myönteisesti, selviää Verohallinnon tuoreesta kyselystä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yli 90 prosenttia pitää veronmaksua tärkeänä kansalaisvelvollisuutena. Lähes yhtä moni kokee verojen keräämisen tarpeelliseksi hyvinvointivaltion rahoittamiseksi.

Vastaajista yli 80 prosenttia pitää veronkiertoa aina vääränä. Lisäksi suurin osa kyselyyn vastanneista pitää Verohallintoa luotettavana viranomaisena.

Liki 80 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että Verohallinto kannustaa ihmisiä toimimaan oikein. Lähes 90 prosenttia kertoo myös voivansa luottaa verotuspäätöksen oikeellisuuteen.

Sen sijaan kyselyn perusteella yleinen suhtautuminen julkiseen sektoriin on käynyt kielteisemmäksi vuodesta 2021 lähtien. Mielikuva julkisesta sektorista on nyt huonoimmillaan vuonna 2013 alkaneen mittaushistorian aikana.

TUOREESSA kyselyssä ei esiintynyt merkittäviä muutoksia verrattuna viime vuoden vastaavaan selvitykseen.

- Kun ottaa huomioon myllerrykset maailmassa ja muut kiristykset, niin aika hyvin kuitenkin pärjättiin. Käytännössä asenteet ovat pysyneet vahvoina, Verohallinnon palvelupäällikkö Janne Myyry kertoo STT:lle.

Myyryn mukaan ihmisten suhtautumisen Verohallintoon ja veronmaksuun oletettiin kehittyneen kriittisempään suuntaan.

- Kyllä se hieman ehkä oli odotuksissa, että asenteet olisivat tiukentuneet veroja ja sitä myöten meidän toimintaa kohtaan.

Selkeä enemmistö vastaajista ilmoitti kuitenkin maksavansa veroja mielellään. Niiden vastaajien määrä, joiden mielestä verovaroja tuhlataan vääriin kohteisiin, on tänä vuonna pysynyt pitkälti ennallaan.

Verohallinnon toimintaa avoimena pitävien määrä on puolestaan noussut vuoden takaisesta yli viisi prosenttiyksikköä.

Verohallinto selvitti suomalaisten asenteita veroja ja niiden maksamista kohtaan syys-lokakuussa. Tutkimusta varten haastateltiin puhelimitse tuhatta 18-74-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen toteutti Verohallinnon toimeksiannosta Innolink.

Jalmari Salaterä/STT