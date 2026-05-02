Politiikka
2.5.2026 04:30 ・ Päivitetty: 30.4.2026 07:54
Kysely: Suomalaiset vastustavat julkisen talouden leikkauksia – Sosiaali- ja työttömyysturva aiempaa tärkeämpi
Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) tuoreen tutkimuksen mukaan kansa vastustaa useimpia julkisen talouden säästötoimia. Etenkään kuntien koulutus- ja sivistyspalveluja, sosiaali- ja työttömyysetuuksia, sote-palveluja ja eläkkeitä ei saisi leikata.
Kunnallisalan kehittämissäätiö selvitti kyselyllä aikuisväestön kantoja julkisen talouden erilaisiin mahdollisiin sopeuttamistoimiin kulujen vähentämiseksi ja tulojen kasvattamiseksi.
Kysymys kuului:
”Miten suhtaudut seuraaviin mahdollisiin keinoihin maamme talouden tasapainottamiseksi, kulujen vähentämiseksi ja tulojen kasvattamiseksi, jos ajattelet asiaa pidemmällä, yli kolmen vuoden tähtäimellä?”
Tiedotteen mukaan enemmistön kannattamia säästökeinoja löytyi kolmestatoista tiedustellusta vain kaksi. Selvä enemmistö suomalaisista suhtautuu myönteisesti isojen julkisten hankintojen lykkäämiseen (64 prosenttia vastaajista) ja yritystukien karsimiseen (60).
Kaksi viidestä hyväksyy myös veropohjan laajentamisen eli uusia verojen säätämisen, verotuksen kiristämisen sekä julkisten palvelumaksujen korottamisen.
TOIMIA, joihin kohdentuu eniten vastustusta (vastustaa tai vastustaa jossain määrin) ovat kuntien koulutus- ja sivistyspalveluiden leikkaukset (80 prosenttia vastaajista), hyvinvointialueiden sote- ja pelastuspalveluiden karsinta (76 ja lainaoton lisääminen entisestään (70).
Lisää aiheesta
Lisäksi selvä enemmistö eli lähes 70 prosenttia suomalaisista vastustaa sosiaali- ja työttömyysetuuksiin sekä eläkkeisiin kohdistuvia leikkauksia.
Myös verojen korottaminen (55 prosenttia vastaajista), julkisen omaisuuden myyminen (53) ja kuntien valtionapujen supistaminen (54) olisi monien mielestä varsin epämieluisaa.
TULOKSIA oli mahdollista verrata vuosien 2022, 2023 ja 2024 vastaaviin mittauksiin. Kansalaiset suhtautuvat aiempaa jonkin verran varauksellisemmin verojen korottamiseen ja veropohjan laajentamiseen.
Etenkin sosiaali- ja työttömyysetujen leikkaamiseen kohdentuu aiempaa enemmän vastustusta (57 prosenttia vrt. 68 prosenttia vastaajista).
Sen sijaan eläkkeiden leikkaamiseen suhtaudutaan jonkin verran aiempaa myönteisemmin. Erityisesti nuorempien ikäluokkien keskuudessa ehdotukset eläkkeiden leikkaamisesta saavat aiempaa enemmän kannatusta.
Tutkimuksen toteutti Verian ja sen aineisto on koottu 28.maaliskuuta -1. huhtikuuta 2026. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 020.
Vastaajat edustavat Suomen täysi-ikäistä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
