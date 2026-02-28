Kysely: Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin romahtanut lyhyessä ajassa

Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten käsitys Yhdysvalloista on kääntynyt lyhyessä ajassa rajusti aiempaa kielteisemmäksi. Poikkeuksen tekevät perussuomalaiset äänestäjät, joista selvä enemmistö tukee Donald Trumpia ja MAGA-liikettä. Demokraatti Demokraatti

Enemmistö pitää Yhdysvaltoja nyt epävakaana ja arvaamattomana, ja aiempaa useampi näkee maan laajentumishaluisena suurvaltana sekä epäluotettavana kumppanina, selviää EVAn syksyn 2025 Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Puolet suomalaisista on sitä mieltä, että Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on lyhyessä ajassa muuttanut maansa Euroopan ystävästä Euroopan vastustajaksi. Reilu viidesosa (22 prosenttia vastaajista) ei yhdy tähän arvioon ja kolme kymmenestä (29 prosenttia) ei ota asiaan kantaa.

ARVIO jakaa näkemyksiä puolueiden äänestäjien välillä: vasemmistoliiton, vihreiden, RKP:n ja SDP:n äänestäjien selvät enemmistöt yhtyvät väitteeseen, kun taas päähallituspuolueiden äänestäjien keskuudessa väitteen allekirjoittavien osuus jää pienemmäksi.

– Muutos näkyy jo tässä lokakuussa 2025 kerätyssä aineistossa eli ennen vuoden 2026 alun uutisotsikoita. Tulokset viittaavat siihen, että kyse on laajemmasta luottamuksen heikkenemisestä eikä vain hetkellisestä reaktiosta yksittäisiin tapahtumiin, kommentoi analyysin kirjoittaja, EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen tiedotteessa.

SELVIN asennemuutos liittyy Yhdysvaltojen ennakoitavuuteen. Suomalaisten valtaenemmistön eli 73 prosentin vastaajista mielestä Yhdysvallat on epävakaa ja arvaamaton.

Kaksi vuotta aiemmin näin ajatteli vain 35 prosenttia. Muutos on poikkeuksellisen suuri ja kertoo siitä, että Yhdysvaltojen koetaan muuttuneen vaikeammin ennakoitavaksi toimijaksi maailmanpolitiikassa.

Samaan aikaan arvio Yhdysvaltojen suurvaltaluonteesta on koventunut. Puolet pitää Yhdysvaltoja laajentumishaluisena suurvaltana. Vuoden 2023 mittaukseen verrattuna näin ajattelevien osuus on kasvanut 27 prosenttiyksikköä.

Huomionarvoista on, että arvio ei rajoitu vain Yhdysvaltoihin kriittisesti suhtautuviin ryhmiin, vaan sitä esiintyy myös oikeistopuolueiden äänestäjissä.

– Suomalaisten suhtautumisessa Yhdysvaltoihin näkyy uusi perusvire: yhteistyön tarve tunnistetaan, mutta luottamus kumppanin ennakoitavuuteen on heikentynyt. Kun maailma on muutenkin epävarma, arvaamattomuus kumppanissa koetaan erityisen riskialttiina, sanoo Metelinen.

YHDYSVALTOIHIN liittyvä ristiriita näkyy siinä, että samaan aikaan maa nähdään monin tavoin välttämättömänä kumppanina.

71 prosenttia vastaajista pitää Yhdysvaltoja tärkeänä kauppakumppanina. Reilu puolet näkee, että maa on ongelmistaan huolimatta keskeinen länsimaisten arvojen puolustaja maailmassa sekä tärkeä kumppani Suomelle.

Kuitenkin lähes puolet arvioi, että Yhdysvallat on epäluotettava sopimuskumppani, mikä kertoo nopeasti kasvaneesta epäluuloisuudesta maan poliittista toimintakykyä ja sitoumusten pitävyyttä kohtaan.

Myös Trumpia tukeva MAGA-liike jakaa suomalaisia. Neljäsosa vastaajista arvioi, että MAGA-liike on tullut jäädäkseen, koska se puuttuu aitoihin ongelmiin. Perussuomalaisten äänestäjistä näin ajattelee peräti 66 ja kokoomuksen äänestäjistä 35 prosenttia.

Samalla vastaajien enemmistö liittää MAGA-liikkeeseen vahvasti konservatiivisia ja kristillisiä arvoja sekä useita kielteisiä piirteitä.

TULOKSET perustuvat 2 038 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin lokakuussa 2025, ja vastaajat edustavat koko manner-Suomen 18-79-vuotiasta väestöä.

Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.