Kysely: Tekoäly vääristää rekrytointiprosesseja, mutta voi olla hyödyksi ihmisten johtamana

Tuoreen kansainvälisen kyselyn mukaan joka neljäs työnantaja epäilee työnhakijan käyttäneen tekoälyä työhaastattelutilanteessa. Viidennes kertoo tekoälyllä tehtyjen ansioluetteloiden sisältäneen virheellistä tietoa, ja 28 prosenttia on luopunut tekoälyn käytöstä epäluotettavana kokonaan.

Tulokset ovat kansainvälisen rekrytoinnin asiantuntijayrityksen Remoten 2025 Global Workforce Report -kyselystä.

Raportin mukaan 26 prosenttia työnantajista epäilee työnhakijoiden hyödyntäneen tekoälyä työhaastattelutilanteessa. Usein tämä tarkoittaa, että työnhakija on saattanut selvittää vastauksia kysymyksiin reaaliaikaisesti tekoälyllä.

Tiedotteessa kerrataan, miten yksittäisiin työpaikkoihin saattaa tulla satoja hakemuksia, joista suurta osaa yritys ei pidä itselleen relevantteina.

Syitä on monia, kuten kasvanut työttömyys ja Suomessa säädetty pakollinen työnhakuvelvoite, mutta myös työhakemuksen tekemisen tekninen helppous tekoälyn avulla. Remoten kyselyyn vastanneista 21 prosenttia kertoo huomanneensa työnhakijoiden tekoälyllä tehtyjen ansioluetteloiden sisältävän virheellistä tietoa.

JOILLAKIN työnantajilla tekoäly on jäänyt kokeiluasteelle. 28 prosenttia kertoo lopettaneensa tekoälytyökalun käytön, koska he epäilevät sen reiluutta, tehokkuutta tai tarkkuutta.

Vastaajista 27 prosenttia kertoo ottaneen uusia tekoälytyökaluja käyttöön rekrytoinnissa viimeisen vuoden aikana.

– Tekoäly on muuttanut rekrytoijien työtä ja tuonut heille uusia vaatimuksia. Oikean osaajan löytäminen satojen hakijoiden joukosta saattaa nyt olla entistä vaikeampaa, mutta toisaalta tekoäly auttaa hakijoiden läpikäynnissä.

– Myös työnhakijoiden on hyvä hyödyntää tekoälyä hakuvaiheessa, mutta hakemuksiin pitää silti panostaa, jotta ne ovat totuudenmukaisia ja erottuvia, kommentoi Remoten toimitusjohtaja Job van der Voort tiedotteessa.

YLI puolet kyselyyn vastaajista uskoo, että vuoteen 2026 mennessä tekoäly hoitaa yli puolet henkilöstöhallinnon rutiininomaisista hallinnollisista tehtävistä.

Kyselyn perusteella noin kaksi kolmesta (67 prosenttia) arvioi, että vähintään yli puolet HR:n tehtävistä on tuolloin tekoälyn vastuulla – ja lähes joka neljäs (23) uskoo osuuden nousevan yli 80 prosenttiin.

– Kun tekoäly otetaan henkilöstöhallinnossa käyttöön harkiten – aloittaen helpoista ja pieniriskisistä tehtävistä – sen käyttöä on helpompi hallita ja oppia. Fiksusti käytettynä ja ihmisten johtamana tekoäly voi helpottaa työtä ja auttaa tiimejä toimimaan paremmin yhdessä, myös eri puolilla maailmaa, van der Voort kommentoi.

Kyselyyn vastasi 3 650 yritys- ja HR-päättäjää Britanniasta, Yhdysvalloista, Saksasta, Ranskasta, Alankomaista, Espanjasta, Australiasta ja Singaporesta.