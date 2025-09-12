Kysely: Yli 70 prosenttia haluaisi vaihtaa työpaikkaa – Esteenä työläät hakuprosessit, työpaikkojen vähäinen määrä ja kohtuuttomat vaatimukset

Tuoreen työelämäkyselyn mukaan neljä kymmenestä vaihtaisi myös kokonaan alaa, jos se olisi mahdollista. Yhä useampi kaipaa täydellistä palkka-avoimuutta – ja selvempää viestintää yrityksiltä ja organisaatioilta siitä, mitä ne todella tekevät. Demokraatti Demokraatti

Työntekijät ja hakijat kokevat, että juuri nyt on hyvin vaikea saada työtä. Peräti 73 prosenttia vastaajista olisi kuitenkin valmis harkitsemaan uutta työpaikkaa, jos sellaista tarjottaisiin, ja 43 prosenttia voisi vaihtaa alaa kokonaankin.

Tämä selviää tutkimuslaitos Verianin ja viestintätoimisto Drumin alkukesällä toteuttamasta kyselytutkimuksesta, jossa kartoitettiin suomalaisten käsityksiä työmarkkinoista, työnantajista ja työnhakemisesta. Kysely toteutettiin edelliskerran viisi vuotta sitten.

Vaikka haluja tiedotteen mukaan työpaikan vaihtoon on, aiempaa harvempi suomalainen hakee juuri nyt aktiivisesti uutta työpaikkaa. Työnhakuprosesseja pidetään yleisesti liian työläinä ja lähes puolet vastaajista kokee, että työpaikkaa on turha hakea, jos siihen on oletettavasti hyvin suuri määrä hakijoita.

Yli puolet katsoo myös, että työnantajilla on usein kohtuuttomia vaatimuksia työnhakijoille.

LÄHES kaikki eli 92 prosenttia työssä olevista, työtä hakevista tai opiskelevista vastaajista sanoo, että palkkauksesta pitäisi kertoa avoimesti jo rekrytoinnin alkuvaiheessa.

Miltei kaksi kolmesta on myös sitä mieltä, että työpaikalla maksettujen palkkojen pitäisi olla avoimesti aivan kaikkien tiedossa.

– Palkkauksen suhteen tunnutaan toivovan varsin suurta avoimuutta, ja palkan pimittäminen tai siitä epäselvä viestiminen selvästi ärsyttää työnhakijoita. Täydellisen palkka-avoimuuden kannatus oli tässä kyselyssä yllättävänkin korkea, myös aiempiin aiheesta tehtyihin kyselyihin verrattuna, kommentoi Verianin tutkimusjohtaja Sakari Nurmela tiedotteessa.

Palkkaus on useimmille olennainen kriteeri työpaikan valinnassa, mutta kaikkein tärkeimmiksi hyvää työpaikkaa määrittäviksi asioiksi vastaajat nostavat hyvän esihenkilön ja mukavat työkaverit. Myös työpaikan arvot ja vastuullisuus sekä työn merkityksellisyys nousevat tärkeiksi tekijöiksi, erityisesti naisilla.

VALTAOSA vastaajista (62 prosenttia) kokee, että yritykset esittelevät itseään usein epäselvästi potentiaalisille työnhakijoille.

Peräti 68 prosenttia on sitä mieltä, että monien yritysten ja organisaatioiden kohdalla on suorastaan vaikeaa saada selvää, mitä ne oikeastaan tekevät.

Työnhakijat tuntuvatkin kaipaavan hyvin konkreettisia asioita työnantajien viestinnältä. Suurin osa pitäisi hyvänä mahdollisuutta tutustumiskäyntiin työpaikalla, ja useimmat tahtoisivat myös keskustella jonkun yrityksessä työskentelevän ihmisen kanssa.

Tutun henkilön suosittelulla on myös erittäin suuri merkitys työpaikan sopivuutta arvioitaessa.

– Ihmisiä kiinnostavat ennen kaikkea ihmiset, eivät organisaatiot. Myönteinen kuva työnantajasta muodostuu siellä toimivista ihmisistä ja heidän kertomastaan, ei ylätason organisaatiopuheesta, tiivistää kyselyä suunnittelemassa ollut viestintätoimisto Drumin partneri Mikko Koivulehto tiedotteessa.

Verkkokyselynä toteutettuun tutkimukseen vastasi tuhat suomalaista, ja tulokset on painotettu edustamaan koko väestöä.