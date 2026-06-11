Kyselytunnilla puitiin lähisuhdeväkivaltaa ja naisvihaa – ”Suomalainen häpeätahra”

SDP:n kansanedustaja ja tuore varapuheenjohtaja Pinja Perholehto nosti eduskunnan kyselytunnilla esiin Suomessa lisääntyneen lähisuhdeväkivallan. Demokraatti Demokraatti

Tilastokeskuksen mukaan pari- ja lähisuhdeväkivallan uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla, vuodesta 2009 alkaneella ajanjaksolla. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa uhreja oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 2024. Suurin osa täysi-ikäisistä uhreista oli naisia.

Pääministeri Petteri Orpon mukaan (kok.) on vaikea kuvitella synkempää ja vastenmielisempää ilmiötä suomalaisessa yhteiskunnassa kuin lähisuhdeväkivalta, joka yleensä kohdistuu naisiin ja lapsiin.

– Viemme eteenpäin esimerkiksi pakottavan kontrollin kriminalisointia, lapsirauhaa ja estimme sovittelun mahdollisuuden lähisuhdeväkivallassa. Tässä ei ole hallitus-oppositiorajaa, vaan aihe on yhteinen suomalainen häpeätarha, jota ei tule sietää, Orpo sanoi.

Oikeusministeri Leena Meri (ps.) kommentoi, että ”pitäisi olla selvää, että kiinni ei käydä, vaikka suhteessa olisi erimielisyyksiä”.

Meri nosti esiin hallituksen silpomisen ja pakkoavioliittojen vastaiset toimet, jotka tärkeydestään huolimatta tosin harvemmin purevat arkiseen suomalaiseen lähisuhdeväkivaltaan.

PERHOLEHTO muistutti salikeskustelussa, että tekoäly, sosiaalinen media ja digitalisaatio ovat mahdollistaneet myös naisten ahdistelun, vainoamisen ja väärennetyn seksuaalisen materiaalisen levittämisen. Lisää aiheesta Pari- ja lähisuhdeväkivallassa synkkä ennätys Turvakotipaikkoja selvästi suositusta vähemmän – leikkaukset herättävät huolta

Meri myönsi tilanteen, mutta sanoi vastuun siitä kuuluvan ennen kaikkea alustajäteille.

– Ei ole taikasauvaa, jolla tämän saisi loppumaan. Anonyymit ja valetilit, deepfake-väärennökset ja muu verkkoviha ovat universaaleja ongelmia.

Vihreiden Atte Harjanne kommentoi, että naisviha on lähisuhdeväkivaltaa laajempi ilmiö, ja etenkin viestipalvelu X on täynnä sitä.

– X:ssä vietetty aika lisää tutkitusti naisvihamielisiä asenteita, samoin kuin äärioikeistolaisuutta ja Kreml-mielisyyttä, hän sanoi.

Harjanne myös ihmetteli, miksi hallitus jatkaa viestintää X:ssä, vaikka sieltä on alustan luonteen vuoksi poistunut useampi poliittinen ja viranomaistoimija.

DEMARIEDUSTAJISTA Matias Mäkynen haastoi Orpoa sopeutustoimien erilaisia laskelmista ja sosiaali- ja työttömyysturvan leikkausten inhimillisestä hinnasta.

– Lähisuhdeväkivallan uhrien määrä on siis kasvanut yli 20 prosentilla ja lasten huostaanotot ovat kolminkertaistuneet. Eikö näillä asioilla teistä ole yhteyttä?

Saku Nikkanen korosti, että etenkin miesten on tärkeää tuomita lähisuhdeväkivalta ja pyrkiä estämään sitä kaikin keinoin.