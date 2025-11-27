Palkittu politiikan aikakauslehti.
27.11.2025 15:36 ・ Päivitetty: 27.11.2025 15:44

Kyselytunnilla vaadittiin muun muassa yhteisöveron perumista – ”Valtiovarainministerin olisi aika vetää johtopäätökset”

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman eduskunnan suullisella kyselytunnilla Helsingissä torstaina 27. marraskuuta..

Eduskunnan kyselytunnilla tuntui olevan kovin puhti poissa eilisen vaihtoehtobudjettikeskustelun jälkeen.

SDP:stä Matias Mäkynen sanoi, että edellishallituksen ajan ennätystyöllisyys on vaihtunut ennätystyöttömyyteen, muun muassa rakennusala on lamassa ja valtionvarainministeriön laskelmat hallituksen kasvutoimista ovat vaihdelleet kyseenalaisilla tavoilla. Hän vaati Joona Räsäsen ja parin muun oppositiojohtajan tavoin vuonna 2027 voimaan tulevaksi suunnitellun yhteisöveron perumista.

Eilisessä vaihtoehtobudjettien käsittelyssä paljon kritiikkiä ylimieliseksi ja hyökkääväksi tulkituksi käytöksestään saanut valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) esiintyi nyt sovinnollisemmin, mutta moitti Mäkystä siitä, että tämä ”jatkuvasti kyseenalaistaa virkamiesten puolueettomuuden ja asiantuntemuksen”.

DEMARIEN puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoi olevan positiivista, että Purra on ensi kertaa ottanut vastuun EU:n alijäämämenettelyyn joutumisesta, mikä aiheutti salissa kohauksen.

– Esimerkiksi arvonlisäveron nosto ja kaikki leikkaukset perusteltiin sillä, ettei Suomi joudu EU:n tarkkailuluokalla. No, sinne te kuitenkin olette meidät vieneet, ja etupulpettiin. Olisiko valtiovarainministerin aika vetää johtopäätökset siitä, miten valittu politiikka on onnistunut?

Eduskuntaryhmän Tytti Tuppurainen sanoi, että Purran vastuunotto kesti vain hetken:

– Jo seuraavassa puheenvuorossa vastuu sysättiin taas edelliselle hallitukselle ja ulkoisille olosuhteille. SDP:n veropolitiikka parantaisi työllisyyttä, tukisi yrittäjiä ja palauttaisi ihmisten luottamuksen, jota jatkuva kurittaminen ja epävarmuus ovat tuhonneet.

Demariedustajista Saku Nikkanen kommentoi hallituksen juuttuneen ensimmäiseen kaivoon eli tarkkailuluokkaan, ja sivuuttavan sosiaalisen eriarvoisuuden, jota ruokkii työttömyyden ja etenkin pitkäaikaistyöttömyyden kasvu.

Työministeri Matias Marttinen (kok.) korosti, ettei väheksy yli 300 000 työttömän tilannetta ja väitti hallitusten päätösten luovan tilaa yrityksille työllistää. Riikka Purra taas toisti tutuksi tulleet puheensa leikkausten välttämättömyydestä, vastuullisuudesta ja siitä, että samat ongelmat ovat tulevankin hallituksen käsissä.

 

