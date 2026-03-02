Lähi-idän ilmasota laajenee – Iranissa satoja uhreja

Iran on vastannut Yhdysvaltojen ja Israelin iskuihin laajoilla ohjus- ja droonihyökkäyksillä Israeliin ja Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idän alueella. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvallat on kärsinyt myös tappioita, sillä Kuwaitin puolustusministeriön mukaan useita Yhdysvaltain hävittäjiä on pudonnut Kuwaitissa. Ministeriön mukaan lentäjät selvisivät hengissä ja heidät on kuljetettu sairaalaan.

Heti ei ollut selvää, oliko kyseessä onnettomuus, vai ammuttiinko hävittäjät alas.

Silminnäkijöiden mukaan myös Yhdysvaltojen Kuwaitin-suurlähetystöön on osunut ja sieltä nousee savua. Suurlähetystön mukaan ihmisten pitää pysyä poissa lähetystön alueelta.

- Kuwaitissa on jatkuva uhka ohjus- ja droonihyökkäyksistä. Älkää tulko lähetystöön. Suojautukaa asuntonne alimpaan mahdolliseen kerrokseen ja pysytelkää kaukana ikkunoista. Älkää menkö ulos, lähetystön lausunnossa sanottiin.

ISKUT ulottuivat myös Kyprokselle. Kyproksen presidentin Nikos Christodoulidesin mukaan iranilainen drooni putosi Britannian hallinnoimaan sotilastukikohtaan Akrotirissä viime yönä. Drooni aiheutti vähäisiä materiaalisia vahinkoja.

- Emme pysty tällä hetkellä kertomaan lisätietoja, mutta tietenkin kaikkiin varotoimiin on ryhdytty tukikohdassa, Cooper kertoi Sky News -kanavalle.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että vaikka drooni ei ollut suunnattu Kyprosta vastaan, unioni pysyy täydellisesti jäsenmaidensa takana kaikkein uhkien edessä.

Paikan päällä olevien journalistien mukaan räjähdyksiä kuultiin myös ainakin Abu Dhabissa, Dubaissa, Dohassa, Manamassa ja Kuwaitissa.

Bahrainin sisäministeriön mukaan ainakin yksi ihminen on saanut surmansa iskuissa. Taivaalta putoava torjuntaohjusten romu sytytti tulipalon Salmanin satamassa ankkuroituna olleessa aluksessa, minkä seurauksena yksi satamatyöntekijä kuoli ja kaksi haavoittui vakavasti.

Kyseessä on ensimmäinen kuolonuhri Iranin iskuissa Bahrainiin.

ISRAEL on puolestaan iskenyt Libanoniin. Libanonin viranomaislähteiden mukaan yli 30 ihmistä on kuollut ja vajaat 150 haavoittunut iskuissa.

Israelin armeijan esikuntapäällikön Eyal Zamirin mukaan maan asevoimien maanantaina Hizbollah-äärijärjestöä vastaan aloittama sotilasoperaatio ei lopu pikaisesti.

- Meidän on oltava valmiina monia, useita päiviä kestäviin taisteluihin, Zamier sanoi.

Israelin armeija kehotti aikaisemmin noin viidenkymmenen libanonilaiskylän tai -kaupungin asukkaita jättämään kotinsa, koska Israel aikoo iskeä niihin. Hizbollah-äärijärjestö puolestaan on hyökännyt Israeliin droonein ja ohjuksin.

IRANIN Punaisen Puolikuun mukaan Iranissa on kuollut lauantaina alkaneen hyökkäyksen aikana 555 ihmistä. Järjestön mukaan hyökkäyksiä on tehty yli 130 kaupunkiin.

Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Iraniin lauantaina. Iran on vastannut tekemällä iskuja Israelia vastaan sekä Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idän alueella.

Iranin vallankumouskaarti kertoi aamulla maan hyökänneen ohjuksilla Tel Aviviin, Haifaan ja Itä-Jerusalemiin Israelissa.

Iranin kansallisen turvallisuusneuvoston johtaja Ali Larijani sanoo, ettei Iran aio neuvotella Yhdysvaltojen kanssa. Hän kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä.

Päivityksessään Larijani kiisti mediatiedot, joiden mukaan iranilaiset virkamiehet olisivat yrittäneet päästä neuvottelupöytään Yhdysvaltain kanssa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa.

SUOMALAISIA ei ole haavoittunut iskuissa Lähi-idässä, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle.

Ilmaiskujen vaikutusalueella on ministeriön mukaan noin 3 000 matkustusilmoituksen tehnyttä suomalaista. Iskuja on ollut ainakin kymmenessä maassa Yhdysvaltojen ja Israelin iskettyä Iraniin.

Tanner kertoo, ettei ministeriön tiedossa ole myöskään haavoittuneita EU-kansalaisia. Alueella on hänen mukaansa noin puoli miljoonaa EU-kansalaista.

Ulkoministeriö suosittaa turisteja odottamaan tilanteen selkiytymistä.

Juttu päivitetty klo 12.44: lisätty ulkoministeriön tiedot alueen suomalaisista.