Ulkomaat

16.10.2025 10:27 ・ Päivitetty: 16.10.2025 10:58

Lakiehdotus 13 tunnin työpäivistä meni läpi Kreikan parlamentissa

LEHTIKUVA / AFP / SAKIS MITROLIDIS
Mielenosoittajat vastustivat lakiehdotusta protestissa Thessalonikissa 14. lokakuuta.

Kreikan parlamentti on hyväksynyt lakiehdotuksen, joka sallii 13-tuntiset työpäivät.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hallituksen mukaan 13-tuntinen työpäivä on vapaaehtoinen ja edellyttää työntekijän suostumusta. Muutos koskee yksityistä sektoria, ja sitä voidaan soveltaa vain 37 päivänä vuodessa.

Lakiehdotus kirvoitti etukäteen paljon vastustusta ammattiliitoilta ja oppositiopuolueilta. Niiden mukaan työntekijät joutuisivat irtisanomisuhan alle, jos he kieltäytyisivät pidemmistä työpäivistä.

Uudistuksen nähdään kohdistuvan Kreikan palvelualoihin erityisesti vilkkaiden kesäsesonkien aikana. Näin työnantajat voisivat välttää lisähenkilöstön palkkaamisen.

Työntekijöitä edustavat liitot ovat järjestäneet tässä kuussa kaksi yleislakkoa protestiksi lakiehdotukselle.

Ehdotuksen uskottiin jo etukäteen menevän läpi, sillä uudistusta ajavalla, pääministeri Kyriakos Mitsotakisin johtamalla Uusi demokratia -puolueella on 300-paikkaisessa parlamentissa enemmistö 156 edustajalla.

Nykyisen lain mukaan työpäivät saavat kestää kahdeksan tuntia, ja lisäksi on mahdollista tehdä palkallista ylityötä.

EU:n tilastotoimisto Eurostatin mukaan kreikkalaiset työskentelevät keskimäärin 39,8 tuntia viikossa, kun EU:n keskiarvo on 35,8 tuntia.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 13.58.

