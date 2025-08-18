Politiikka
18.8.2025 14:29 ・ Päivitetty: 18.8.2025 14:29
Lakiluonnos: Sairaanhoitajille oikeus määrätä lääkkeitä myös etävastaanotolla ja puhelimitse
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lakiesityksestä, jonka mukaan sairaanhoitajat saisivat määrätä lääkkeitä rajatusti myös etä- ja puhelinvastaanotoilla.
Nykyisellään sairaanhoitajat voivat määrätä tiettyjä lääkkeitä varsinaisella eli läsnävastaanotolla. Puhelin- ja etävastaanotoilla tähän on oikeus lääkäreillä ja hammaslääkäreillä.
Oikeus laajennettaisiin lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden saaneisiin sairaanhoitajiin, terveydenhoitajiin ja kätilöihin. Muutos koskisi kaikkia niitä lääkkeitä ja tautitiloja, jotka kuuluvat rajatun lääkkeenmääräämisen piiriin.
Esityksen tavoitteena on muun muassa lisätä joustavuutta henkilöstön työnjakoon ja mahdollistaa se, että ammattihenkilöt voivat keskittyä aiempaa paremmin koulutustaan ja osaamistaan vastaaviin tehtäviin. Se on osa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölainsäädännön uudistusta.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.