Politiikka
15.12.2025 06:45 ・ Päivitetty: 15.12.2025 06:45
Länsirata-draaman seuraava näytös esitetään tänään
Salon ja Lohjan kaupunginvaltuustot päättävät maanantaina, hyväksyvätkö ne Länsiradan osakassopimuksen.
Kirkkonummen kunnanvaltuusto hylkäsi Länsiradan osakassopimuksen viikko sitten, eikä se osallistu Länsiradan kustannuksiin. Espoo, Turku ja Vihti ovat jo hyväksyneet osakassopimukset.
Länsiradalla tarkoitetaan uutta nopeampaa junayhteyttä Helsingin ja Turun välillä. Alustava arvio hankkeen ensimmäisen vaiheen hinnaksi on 1,32 miljardia euroa. Kunnat ovat sitoutuneet rahoittamaan Länsiradan ensimmäistä vaihetta yhteensä 400 miljoonalla eurolla. Myös valtio osallistuu kustannuksiin 400 miljoonalla.
HALLITUKSEN viestit Länsiradan tilanteesta olivat viime viikolla ristiriitaisia Kirkkonummen pois jättäytymisen jälkeen.
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) sanoi tiistaina Hufvudstadsbladetille, ettei valtion ja kuntien sopimus Länsiradasta ole enää voimassa Kirkkonummen poisjäännin myötä.
- Pallo on kunnilla. Niiden pitäisi päättää, kuinka osakassopimuksen ehdot voivat täyttyä Kirkkonummen päätöksen jälkeen, Ranne sanoi HBL:lle lähettämässään tekstiviestissä.
Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) puolestaan sanoi viestipalvelu X:ssä, ettei Ranteen kommentti edusta hallituksen kantaa.
- On sovittu, että hallitus käsittelee sopimusta, kun kaikkien osakaskuntien valtuustot ovat sopimuksen käsitelleet. Hallitusohjelmassa on sitouduttu hankkeen toteuttamiseen, Grahn-Laasonen kirjoitti.
Kommentit
