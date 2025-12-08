Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Teatteri ja Tanssi

8.12.2025 15:51 ・ Päivitetty: 8.12.2025 15:51

Lars Svedberg on kuollut

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Näyttelijä, ohjaaja ja teatterinjohtaja Lars Svedberg on kuollut, kertoo Svenska Teatern verkkosivuillaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

80-vuotias Svedberg nukkui pois lauantaina.

Svedberg oli Svenska Teaternin johtaja vuosina 1996-2002. Tätä ennen hän toimi Svenska Teaternin taiteellisena johtajana, Åbo Svenska Teaterin johtajana sekä Kansallisteatterin apulaisjohtajana.

Näyttelijänä hänet nähtiin muun muassa Helsingin kaupunginteatterissa ja Kansallisteatterissa. Svedberg tuli tunnetuksi myös lukuisista radio-, televisio- ja elokuvarooleista niin suomeksi kuin ruotsiksi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
8.12.2025
Professori metsästyslain valmistelusta: ”Kyseenalaista toimintaa eikä hyvän hallintotavan mukaista”
Lue lisää

Iisakki Kiemunki

Kolumnit
8.12.2025
Tuttu kokoomuslainen sai pohtimaan: halutaanko juhlia kultaa vai puhdasta kusinäytettä?
Lue lisää

Markus Leikola

Kirjallisuus
7.12.2025
Markus Leikola: Tällaisen kuvan kirjat ja kuunnelma antavat Sanna Marinista - mutta mihin niistä uskoisi?
Lue lisää

Petri Korhonen

Pääkirjoitukset
5.12.2025
Pienen maan pitää muistaa isojen tekemät vääryydet – muttei piehtaroida niissä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU