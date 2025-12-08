Teatteri ja Tanssi
8.12.2025 15:51 ・ Päivitetty: 8.12.2025 15:51
Lars Svedberg on kuollut
Näyttelijä, ohjaaja ja teatterinjohtaja Lars Svedberg on kuollut, kertoo Svenska Teatern verkkosivuillaan.
80-vuotias Svedberg nukkui pois lauantaina.
Svedberg oli Svenska Teaternin johtaja vuosina 1996-2002. Tätä ennen hän toimi Svenska Teaternin taiteellisena johtajana, Åbo Svenska Teaterin johtajana sekä Kansallisteatterin apulaisjohtajana.
Näyttelijänä hänet nähtiin muun muassa Helsingin kaupunginteatterissa ja Kansallisteatterissa. Svedberg tuli tunnetuksi myös lukuisista radio-, televisio- ja elokuvarooleista niin suomeksi kuin ruotsiksi.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.