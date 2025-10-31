Palkittu politiikan aikakauslehti.
31.10.2025 05:53 ・ Päivitetty: 31.10.2025 05:53

Latvian parlamentti haluaa eroon naisväkivaltasopimuksesta

Latvian parlamentin eli saeiman enemmistö on äänestänyt sen puolesta, että maa irtaantuu naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä koskevasta sopimuksesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Keskustelua lakiesityksestä käytiin torstaina yli 13 tuntia, minkä jälkeen järjestettiin äänestys. Parlamentin edustajista 56 äänesti irtaantumisen puolesta ja 32 sitä vastaan. Kaksi pidättäytyi äänestämästä.

Maan presidentin Edgars Rinkevicsin on vielä allekirjoitettava esitys. Rinkevics on sanonut vastustavansa esitystä, mutta vihjannut myös, ettei välttämättä aio kumota parlamentin päätöstä.

Latvia olisi ensimmäinen EU-maa, joka eroaisi niin kutsutusta Istanbulin sopimuksesta. Sopimus vaatii sen allekirjoittaneilta mailta toimia, joilla pyritään ehkäisemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa.

Sopimus tuli voimaan Latviassa viime vuoden toukokuussa.

MAAN pääkaupungissa Riiassa on viime viikkoina järjestetty useita mielenosoituksia sopimuksesta irtaantumista vastaan. Keskiviikkona parlamentin edustalle kerääntyi viitisentuhatta mielenosoittajaa.

Istanbulin sopimusta vastustavan Latvian oikeiston mukaan sopimuksesta irtaantuminen ei heikennä naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa, koska kansalliset lait riittävät.

-  Istanbulin sopimuksen ratifiointi Latviassa on tuonut merkittäviä tuloksia. Tulokset eivät ole vain sanoja paperilla, vaan pelastettuja ihmishenkiä, sanoi naisten ja maahanmuuttajien oikeuksia ajava Marta-keskus uutistoimisto AFP:n mukaan.

Latvian oikeisto tukee myös hiljattain ehdotettua lakimuutosta, joka rajoittaisi abortin saatavuutta maassa.

