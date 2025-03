Lentoliikenne jatkuu Heathrow’lla – sähkökatko sotki jopa 300 000 lentomatkaajan suunnitelmat

Finnair lentää Lontooseen lauantaina tavalliseen tapaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Britanniassa ensimmäinen lento pääsi lähtemään perjantai-iltana Lontoon Heathrow’n lentoasemalta sähkökatkon jälkeen. Asiasta kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC, joka pohjaa tietonsa lentoliikennettä seuraavaan Flightradar24-palveluun.

BBC:n mukaan lentoyhtiö British Airwaysin lento Saudi-Arabian Riadiin lähti matkaan Suomen aikaa hieman ennen iltayhtätoista.

British Airways kertoi aiemmin, että yhtiö oli saanut perjantai-illalle lähtöluvan yhteensä kahdeksalle lennolle Heathrow’sta.

Heathrow’n sulkeutuminen vaikutti ainakin 1 350 lentoon.

Brittilehti Independentin mukaan koneita oli päässyt niin ikään laskeutumaan Heathrow’lle perjantai-iltana. Myös BBC kertoi koneiden laskeutumisesta myöhään perjantai-iltana paikallista aikaa.

Heathrow kertoi aiemmin perjantai-iltana, että se voi aloittaa lennot turvallisesti uudelleen. Etusijalla ovat paluulennot ja lentokoneiden siirrot.

Lentoaseman mukaan tavoitteena on, että kenttä on lauantaina täydessä toiminnassa. Lentokentälle ei kuitenkaan pidä mennä, ellei lentoyhtiö ole kehottanut tulemaan kentälle, asema kirjoittaa päivityksessään.

FINNAIRIN on määrä liikennöidä Suomesta lauantaina normaalisti Lontoon Heathrow’n lentoasemalle, yhtiöstä kerrottiin aamulla STT:lle. Finnairilla on lauantaina viisi edestakaista lentoa Helsinki-Vantaan ja Heathrow’n välillä.

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist sanoi, että lentoihin tosin saattaa tulla joitakin viivästyksiä, jos Heathrow’lla on hyvin ruuhkaista.

Heathrow on Euroopan vilkkain lentoasema. Kenttä suljettiin varhain perjantaina sen jälkeen, kun tulipalo sähkönjakelukeskuksessa Lontoon länsipuolella häiritsi merkittävästi lentoaseman sähkönjakelua. Independentin mukaan lentoasema ehti olla suljettuna yli 15 tuntia. Lehti kertoi, että sulkeminen vaikutti jopa 300 000 ihmisen matkustussuunnitelmiin.

Flightradar24-palvelun mukaan Heathrow’n sulkeutuminen vaikutti ainakin 1 350 lentoon. Näistä 120 oli ilmassa matkalla Heathrow’lle, kun lentoaseman sulkemisesta ilmoitettiin. Lentoja jouduttiin ohjaamaan muille kentille.

Uutistoimisto AFP:n mukaan jotkut asiantuntijat ovat arvioineet, että paluu normaaliin tulipalon jäljiltä voi kestää päiviä ja maksaa miljoonia puntia.

Poliisin mukaan Heathrow’n lentoaseman sulkemiseen johtaneessa tulipalossa ei ollut mitään epäilyttävää.

LONTOON poliisi sanoi perjantaina, että alustavan arvion mukaan Heathrow’n lentoaseman sulkemiseen johtaneessa tulipalossa ei ollut mitään epäilyttävää. Poliisi kuitenkin kertoi vielä tutkivansa paloa, joka syttyi Hayesin sähkönjakelukeskuksessa Hillingdonissa.

Britannian liikenneministeri Heidi Alexander kuvaili BBC:n mukaan sähkönjakelukeskuksen tulipaloa ennennäkemättömäksi tilanteeksi, joka ei ollut lentoaseman hallinnassa.

Hän kertoi, että tulipalon syttymissyytä tutkitaan samoin kuin Heathrow’n päätöstä sulkea lentoaseman toiminta isoksi osaksi perjantaita. Alexanderin mukaan terrorismin vastaiset viranomaiset osallistuvat tutkintaan, koska tulipalo tapahtui niin lähellä kriittistä infrastruktuuria.

Lentoyhtiöiden etujärjestö Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA arvioi perjantaina, että Heathrow’n sulkeutuminen sähkökatkon vuoksi johtui selkeästä suunnitteluvirheestä.

IATA:n pääjohtajan mukaan on kummallista, että kansainvälisesti ja kansallisesti merkittävä lentokenttä on riippuvainen vain yhdestä energialähteestä niin kuin Heathrow näytti tapahtumien perusteella olleen. Walsh sanoi viestipalvelu X:ssä, että jos näin todella on, kyseessä on suunnitteluvirhe.