Li Andersson avautuu uudelleen: ”En ole ollut tietoinen ex-työntekijän perustaman tilin vihatwiiteistä”

”Asiasta on kysytty, joten teen yksiselitteisen selväksi, etten ole ollut tietoinen ex-työntekijän perustaman tilin vihatwiiteistä. Vasemmistoliitolla on nollatoleranssi vihapuheelle ja väkivallalla uhkailulle. Jos olisin tiennyt vihatwiiteistä, olisin puuttunut asiaan jo aiemmin.”

Vasemmistoliiton läntisen alueen toiminnanjohtaja Misha Dellinger irtisanoutui tehtävistään viime perjantaina.

Dellingerin perustamalta Twitter-tililtä on jaettu väkivaltaa ihannoivia viestejä, Yleisradio kertoi viime viikolla. Viesteissä kutsutaan muun muassa perussuomalaisia fasisteiksi ja kannatetaan ilmastonmuutoksen kieltäjien ampumista. Viestit on lähetetty vuosina 2016 ja 2017. Dellingerin mukaan hän ei ole viestejä kirjoittanut vaan tili on anonyymitili, jolla on useita käyttäjiä.

Li Andersson oli tuominnut tapauksen jo viime viikolla.

”Näin vakavan asian ollessa kyseessä puoluehallitus tulee käsittelemään asiaa sekä muuta verkkokirjoittelua perinpohjaisesti. Tämä asia ei jää tähän, vaan selvittely jatkuu työnantajan sekä työntekijän välisesti.”

Tapauksesta ja Anderssonin mahdollisista tiedoista asiassa on kohistu senkin jälkeen sosiaalisessa mediassa.