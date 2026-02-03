Li Andersson moittii ulkoministeriä Trump-mielistelystä: ”Kiusallista ja vaarallista matelua”

Europarlamentaarikko Li Andersson (vas) paheksuu ulkoministeri Elina Valtosen (kok) ”matelevaa” kielenkäyttöä Yhdysvaltojen suuntaan. Demokraatti Demokraatti

Politico-lehti julkaisi viikonloppuna diplomaattiviestejä eurooppalaisten poliitikkojen Yhdysvaltain hallinnon kanssa tammikuussa käymistä keskusteluista, joissa yritettiin rauhoitella presidentti Donald Trumpin ja EU:n kiistaa Grönlannin omistuksesta.

Lehden mukaan ulkoministeri Valtonen olisi ilmoittanut Trumpin hallinnon edustajille, ettei Grönlanti-kysymyksen kannata ajaa liittolaisia ”sotkuiseen avioeroon”.

Facebook–päivityksessään Andersson sanoo ymmärtävänsä diplomaattista tahdikkuutta, mutta uskoo ettei mielistelypolitiikka tuota tuloksia Trumpin kanssa.

– Ulkoministerin viestin ei tule olla parisuhteen pelastamisen anelu, Andersson moittii.

Hänen mukaansa Trumpille pitää puhua voimaa osoittaen.

ANDERSSON TOISTI Politicossa julkaissut amerikkalaisväitteet siitä, että Valtonen olisi vähätellyt ”parin suomalaissotilaan” osallistumista Grönlannin Nato-harjoituksiin ja kuvaillut Suomen mukanaoloa siellä väärinkäsitykseksi.

Ulkoministeriö kiisti kuitenkin lehden näkemykset Yleisradiolle jo viikonloppuna. Ministeriön mukaan Yhdysvaltain diplomaattiviestit ja Politicon tulkinta niistä ei välttämättä kuvaa totuudenmukaisesti, mistä oikein sotilaiden osalta on puhuttu.

Li Andersson ei mainitse tätä kiistoa, vaan pitää Valtosen sanavalintoja linjattomuuden osoituksena.

– Suomen on kyettävä välittämään vahvaa viestiä siitä, että me seisomme sääntöpohjaisen järjestelmän puolella, emme aio taipua asiattoman uhkauksen edessä ja luonnollisesti myös tuemme pohjoismaisia kumppaneitamme tässä, hän kirjoittaa.

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon pitää hänen mielestään nyt päättää, millaisella strategialla Yhdysvaltojen presidenttiä vastedes käsitellään.

– Autoritaarisen johtajan edessä mateleminen on kiusallista ja poliittisesti vaarallista, Andersson moittii.