Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

3.2.2026 14:55 ・ Päivitetty: 3.2.2026 14:59

Li Andersson moittii ulkoministeriä Trump-mielistelystä: ”Kiusallista ja vaarallista matelua”

LEHTIKUVA / AFP
Pohjoismaisia Nato-sotilaita 24. tammikuuta Grönlannissa yleisötilaisuudessa.

Europarlamentaarikko Li Andersson (vas) paheksuu ulkoministeri Elina Valtosen (kok) ”matelevaa” kielenkäyttöä Yhdysvaltojen suuntaan.

Demokraatti

Demokraatti

Politico-lehti julkaisi viikonloppuna diplomaattiviestejä eurooppalaisten poliitikkojen Yhdysvaltain hallinnon kanssa tammikuussa käymistä keskusteluista, joissa yritettiin rauhoitella presidentti Donald Trumpin ja EU:n kiistaa Grönlannin omistuksesta.

Lehden mukaan ulkoministeri Valtonen olisi ilmoittanut Trumpin hallinnon edustajille, ettei Grönlanti-kysymyksen kannata ajaa liittolaisia ”sotkuiseen avioeroon”.

Facebookpäivityksessään Andersson sanoo ymmärtävänsä diplomaattista tahdikkuutta, mutta uskoo ettei mielistelypolitiikka tuota tuloksia Trumpin kanssa.

– Ulkoministerin viestin ei tule olla parisuhteen pelastamisen anelu, Andersson moittii.
Hänen mukaansa Trumpille pitää puhua voimaa osoittaen.

ANDERSSON TOISTI Politicossa julkaissut amerikkalaisväitteet siitä, että Valtonen olisi vähätellyt ”parin suomalaissotilaan” osallistumista Grönlannin Nato-harjoituksiin ja kuvaillut Suomen mukanaoloa siellä väärinkäsitykseksi.

Ulkoministeriö kiisti kuitenkin lehden näkemykset Yleisradiolle jo viikonloppuna. Ministeriön mukaan Yhdysvaltain diplomaattiviestit ja Politicon tulkinta niistä ei välttämättä kuvaa totuudenmukaisesti, mistä oikein sotilaiden osalta on puhuttu.

Li Andersson ei mainitse tätä kiistoa, vaan pitää Valtosen sanavalintoja linjattomuuden osoituksena.

– Suomen on kyettävä välittämään vahvaa viestiä siitä, että me seisomme sääntöpohjaisen järjestelmän puolella, emme aio taipua asiattoman uhkauksen edessä ja luonnollisesti myös tuemme pohjoismaisia kumppaneitamme tässä, hän kirjoittaa.

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon pitää hänen mielestään nyt päättää, millaisella strategialla Yhdysvaltojen presidenttiä vastedes käsitellään.

– Autoritaarisen johtajan edessä mateleminen on kiusallista ja poliittisesti vaarallista, Andersson moittii.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Työmarkkinat
3.2.2026
SAK: Näillä virheellisillä väitteillä hallitus selittää Suomen suurtyöttömyyttä
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
2.2.2026
Kuinka kylmässä pitää paiskia hommia? – Rakennusliitto: ”Piut paut aikatauluille – turvallinen työskentely on prioriteetti”
Lue lisää

Tytti Tuppurainen

Kolumnit
2.2.2026
Saksa on Euroopan kohtalonkysymys – epäsäännölliset verbit kannattaa kerrata
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU