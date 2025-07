Libanon valmis riisumaan Hizbollahin aseista

Libanonin presidentti Joseph Aoun sanoo maansa olevan päättäväinen tavoitteessaan riisua äärijärjestö Hizbollah aseista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hizbollah kommentoi keskiviikkona pyrkimystä aseista riisumiseen sanoen sen palvelevan Israelin tavoitteita.

Aoun ilmoitti torstaina Libanonin hallinnon vaativan, että valtion valta laajennetaan koko maan alueelle ja että aseistetut ryhmät, kuten Hizbollah, riisutaan aseista. Ryhmien aseet tulisi luovuttaa Libanonin armeijalle, Aoun vaatii.

Erityisesti Yhdysvallat on painostanut Libanonin hallintoa riisumaan Hizbollahin aseista.

HIZBOLLAHIN asekalusto hupeni taisteluissa Israelin kanssa viime syksynä.

Israel on jatkanut iskuja Libanoniin marraskuussa solmitusta aselevosta huolimatta. Israel on uhannut jatkavansa iskuja, kunnes Hizbollah on riisuttu aseista.