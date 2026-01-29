Palkittu politiikan aikakauslehti.
29.1.2026 12:42 ・ Päivitetty: 29.1.2026 12:42

Liitoilta lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle – listalla hoivakoteja ja lastensuojelyksiköitä

DEMOKRAATTI / JOONA RAEVUORI
Neuvottelut koskevat noin 72 000:ta työntekijää esimerkiksi yksityisissä palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, kotipalveluissa sekä sosiaali- ja terveysjärjestöissä.

Attendon, Esperi Caren ja Mehiläisen tiettyjä yksikköjä Pohjois-Suomessa uhkaa lakko helmikuussa. Taustalla on yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluiden kariutuminen myöhään keskiviikkona.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Työntekijäpuoli päätti neuvottelut ja uhkaa nyt lakolla. Lakkovaroituksen on antanut muiden muassa hoitajaliitto Tehy. Sen tiedotteen mukaan lakko olisi 17.-19. helmikuuta, jos sopuun ei päästä sitä ennen.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelevat Sote ry eli ammattiliitot Tehy, Super ja Erto, sekä JHL, Talentia ja Salli ry, jonka muodostavat puolestaan Ammattiliitto Jyty, Ammattiliitto Pro ja Terveydenhoitajaliitto.

Työnantajia neuvotteluissa edustaa Hyvinvointiala Hali ry.

Liitot aloittavat myös vuoronvaihtokieltoja ja hakusaartoja.

Talentia ja JHL varoittavat lakosta myös tietyissä lastensuojelulaitoksissa ympäri Suomen 17.-19. helmikuuta. Talentian mukaan lakon piirissä olevat lastensuojelulaitokset on valittu siten, että lasten turvallisuus ja kehitys eivät vaarannu lakon vuoksi.

TEHYN mukaan neuvotteluja ovat leimanneet työnantajan ja palkansaajapuolen erilaiset kannat palkankorotuksista ja työehtosopimuksen tekstikysymyksien kehittämisestä.

- Neuvottelut ovat olleet vaikeat ja kestäneet pitkään, ratkaisuja on etsitty viimeiseen asti. Edelleen toivotaan ratkaisua sovinnollisesti, sanoo Tehyn edunvalvontajohtaja Jarkko Pehkonen tiedotteessa.

JHL katsoo, että julkisen sektorin naisvaltaisten alojen palkkoja on viime vuosina korjattu oikeaan suuntaan. Tätä kehitystä ei liiton mukaan ole varaa pysäyttää yksityisellä puolella, jossa tehdään samanarvoista ja yhtä vastuullista työtä.

- Jos alalle halutaan jatkossakin osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä, se edellyttää työehtojen johdonmukaista kehittämistä ja aitoa yhteistyötä, sanoo JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström.

Neuvottelut koskevat noin 72 000:ta työntekijää. Työehtosopimusta noudatetaan esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, kotipalveluissa sekä erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä.

