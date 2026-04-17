Liitto: Hallituksen esitys heikentää sosiaalipalvelujen laatua, yhdenvertaisuutta ja työn edellytyksiä

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian mukaan esitysluonnos sosiaalihuoltolain uudistamisesta sisältää järjestön tavoitteiden mukaisia muutoksia, mutta myös pahoja ongelmia.

Tiedotteen mukaan Talentian ajama asiakasmitoitus sosiaalihuoltolain mukaisiin asiakkaisiin toteutuisi esityksessä erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden osalta 47 asiakkaan mitoituksella, lastensuojelun asiakasmitoituksen säilyessä ennallaan 30 asiakkaassa.

– Asiakasmäärän rajaaminen lastensuojelun ohella myös sosiaalihuoltolain mukaisissa erityisen tuen tarpeessa olevissa asiakkuuksissa on tärkeä ja oikeansuuntainen avaus, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio tiedotteessa.

– Keskiöön nousee erityisen tuen tarpeessa olevan asiakkaan määrittely lainsäädännössä sekä tunnistaminen käytännössä.

Mitoituksessa on tiedotteen mukaan kuitenkin otettava huomioon, että erittäin haastavassa tilanteessa olevaa 9 600 lastensuojelun piirissä ollutta lasta siirtyy nyt sosiaalihuoltolain asiakkuuteen, jossa työntekijällä on 17 lasta enemmän vastuullaan uudesta mitoitusesityksestä huolimatta.

Hyvänä Talentia pitää, että valmistelussa on päätetty pysäyttää lastensuojelun avohuollon tukitoimien ja jälkihuollon siirtäminen sosiaalihuoltolakiin. Järjestö on vastustanut muutosta.

TALENTIA korostaa, että asiakasprosessia koskeva sääntely tulee suunnitella kokonaisuutena, koska sillä on merkittäviä vaikutuksia asiakkaan oikeusturvaan, palveluihin pääsyyn ja työntekijöiden velvoitteisiin.

Esityksessä sääntely ohjaisi prosessia tarkasti vain alkuvaiheessa (ensimmäiset seitsemän päivää ja tuen tarpeen arviointi), mutta kevenisi myöhemmässä vaiheessa, mikä voi heikentää suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen työskentelyn toteutumista.

– Esimerkiksi aikuissosiaalityö kaventuu seitsemän vuorokauden sisään annettavaksi ohjaukseksi ja neuvonnaksi, sillä palveluvalikoima supistetaan esityksessä, ja henkilöstömäärä ei tule riittämään tuloksekkaaseen sosiaalityöhön ja sosiaaliohjaukseen, tiedotteessa sanotaan.

Omatyöntekijän nimeämisvelvoitteen keventämisen vaikutukset kohdistuvat lähtökohtaisesti kaikkiin sosiaalihuollon asiakkaisiin. Keventäminen voi heikentää suunnitelmallisen sosiaalityön toteutumista.

Jos asiakkaalle ei nimetä omatyöntekijää, tulisi muulla tavoin varmistaa, miten seurataan tuen ja palvelujen toteutumista, tavoitteiden saavuttamista ja asiakkaan tuen tarpeiden muutoksia.

– Tulisi päinvastoin vahvistaa omatyöntekijän tehtäväksi asiakastyön koordinointi ja palvelujen yhteensovittaminen, Karsio kommentoi.

– Sosiaalihuollossa palvelut rakentuvat useiden toimijoiden yhteistyönä, ja moniammatillinen yhteistyö ja verkostotyö edellyttävät käytännössä selkeää koordinaatiota sosiaalihuollon asiantuntijalta. Tässä omatyöntekijän rooli on keskeinen.

TULEVAISUUDESSA sosiaalihuollon asiakastiedot kirjataan valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla, tiedot tallennetaan keskitettyyn Kanta-järjestelmään ja niitä voidaan hyödyntää eri palveluissa asiakkaan luvalla.

Tiedotteen mukaan uudistuksen onnistuminen, vaikuttavuustiedon hyödyntäminen ja niin asiakkaan kuin työntekijän oikeusturva edellyttäisivät entistä laadukkaampaa kirjaamista. Sen sijaan esityksessä ehdotetaan osin luovuttavan asiakassuunnitelmista ja kevennetään kirjaamista.

– Kirjaamisesta tavoitellut säästöt kuluvat todennäköisesti siihen, että hallituksen esittämät muutokset joudutaan tekemään ICT-järjestelmiin jokaisella hyvinvointialueella erikseen. Tekoälyn nopean kehityksen huomioon ottaen kirjaamiseen liittyvät heikennykset tapahtuvat väärään aikaan,

– Kirjaamisen heikentäminen samanaikaisesti omatyöntekijän heikentämisen kanssa tekee työntekijöille mahdottomaksi perehtyä asiakkaan tilanteeseen, tiedotteessa varoitetaan.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille vuonna 2024 suunnatussa kyselyn perusteella sosiaalihuollossa kirjaamiseen päivässä käytettävä aika painottui 30-180 minuutin välille. Mediaanivastaus oli 90 minuuttia ja keskiarvo 158 minuuttia.

ESITYKSESSÄ painotetaan varhaisen tuen vahvistamista, mutta samanaikaisesti esitetään keskeisten varhaisen tuen lakisääteisten sosiaalipalveluiden, kuten kasvatus- ja perheneuvonnan ja perhetyön poistamista laista.

– Tämä ristiriita uhkaa heikentää sosiaalihuollon moniammatillista ja erikoistunutta osaamista sekä lisätä myöhemmin raskaampien palveluiden tarvetta.

– Lastensuojelulain asiakkuudesta sosiaalihuoltolain palveluiden piiriin siirtyminen tarkoittaa, että jatkossa nämä lapset ovat yleisluonteisemmin säädeltyjen palveluiden piirissä. Ne ovat alttiimpia määrärahojen vaikutuksille kuin lastensuojelulakiin perustuvat palvelut, mikä voi käytännössä heikentää lasten oikeutta saada oikea-aikaista tukea, tiedotteessa kommentoidaan.

Jatkossa hyvinvointialueet määrittelevät lapsiperhepalveluiden palvelukokonaisuuksia entistä itsenäisemmin, mikä lisää alueellista vaihtelua ja voi synnyttää keskenään epäyhdenvertaisen palveluvalikoiman.

TALENTIA on huolissaan kehysriihen sosiaalihuollon säästöjä koskevista neuvotteluista ja riihessä tehtävistä uusista linjauksista. Liitto koordinoi palveluita puolustavan Vaikeuksia ei voiteta leikkaamalla -mielenosoituksen ensi tiistaina Helsingissä.

Aiemmin Talentia teetti sosiaali- ja terveysministeriön palvelu-uudistusta koskevan työryhmän ehdotuksista oikeudellisen selvityksen, joka osoitti, että ehdotukset olivat ristiriitaisia ja puutteellisesti valmisteltuja.