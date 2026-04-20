20.4.2026 06:02 ・ Päivitetty: 20.4.2026 06:02

Liitto: Näillä riihipäätöksillä hallitus voisi lisätä työn kannattavuutta, vähentää köyhyyttä ja työperäistä hyväksikäyttöä

DEMOKRAATTI / ARJA JOKIAHO
PAM muistuttaa kannanotossaan, että Suomi on EU:n tarkkailussa myös sosiaalisen kehityksen puutteiden ja suunnan takia.

Suojaosien palauttaminen, veronumeromenettelyn toteuttaminen mara- ja kiinteistöpalvelualalla sekä viranomaisten puuttumismahdollisuudet työperäiseen hyväksikäyttöön ovat toimia, joita hallituksen pitäisi Palvelualan ammattiliiton (PAM) mielestä käsitellä budjettiriihissä.

– Kun hallitus tekisi päätöksen näistä kehysriihessä, se voisi viimeisenä vuotenaan parantaa työnteon kannattavuutta, vähentää köyhyyttä ja ihmisten hyväksikäyttöä suomalaisessa työelämässä, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo.

PAMin mukaan palauttamalla suojaosat työttömyysturvaan ja asumistukeen hallitus voisi parantaa pienituloisten työntekijöiden työnteon kannattavuutta. Asian ei pitäisi koskea vain hyvä- ja suurituloisia.

– Pienituloisella työttömällä jokaisesta lisäeurosta leikkautuu välittömästi puolet, kun suojaosaa ei ole. Lisäksi pienituloisen talous sekoaa viikoiksi, kun työttömyysturva tai asumistuki myöhästyy kun sitä lasketaan uudelleen tulojen vuoksi. Suojaosan poisto vähentäisi myös köyhyyttä, tiedotteessa muistutetaan.

TOTEUTTAMALLA matkailu- ja ravintola-alalla sekä kiinteistöpalveluissa veronumeromenettelyn hallitus voisi liiton mukaan paikata verovajetta, oikaista toimialojen vääristynyttä kilpailuasetelmaa ja ehkäistä aloilla esiintyvää työperäistä hyväksikäyttöä.

– Varmistamalla viranomaisten resurssit ja mahdollisuudet tarttua hyväksikäyttöön syyllistyvien yritysten toimintaan nopeasti ja periä näiltä takaisin saatu taloudellinen hyöty, työperäinen hyväksikäyttö Suomessa voisi vähentyä. Siitä hyötyisivät hyväksikäytetyt, asialliset toimivat yritykset ja suomalainen yhteiskunta.

– Lisäksi hallituksen olisi syytä päättää paneutua vakavasti toimenpiteisiin, joiden avulla Suomi pääsisi nopeasti pois EU:n sosiaalisen kehityksen tarkkailusta sen lisäksi, että hallitus paneutuu EU:n talouden tarkkailuluokan vaatimuksiin, Rönni-Sällinen kommentoi.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

