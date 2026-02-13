Palkittu politiikan aikakauslehti.
Työmarkkinat

13.2.2026 10:38 ・ Päivitetty: 13.2.2026 10:38

Liitto neuvottelee taas Woltin ruokalähettien työehdoista

DEMOKRAATTI / ARJA JOKIAHO
PAMin laskelmien mukaan yrittäjinä toimivien lähettien todellinen tuntipalkka jää 4–6 euroon.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on aloittanut uudet neuvottelut alustayhtiö Woltin kanssa työsuhteisten lähettien työehtosopimuksesta. Alkuvaiheessa olevissa neuvotteluissa on mukana lähettien perustaman ammattiosaston edustaja.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Edellinen yritys sopia lähettien työehdoista keskeytyi, koska PAMin mukaan Woltin esittämä palkkiotaso ei olisi aidosti parantanut lähettien toimeentuloa.

Wolt on ilmoittanut palkkaavansa pienen määrän lähettejä työsuhteeseen.

- Osa näistä läheteistä on jo aloittanut työnsä, ja heidän työehtonsa ovat tällä hetkellä huonot, kun työehtosopimusta ei ole, PAMin sopimuspäällikkö Juha Ojala sanoi tiedotteessa.

PAM julkaisi viime viikolla laskelmia, joiden mukaan yrittäjinä toimivien lähettien todellinen tuntipalkka jää 4-6 euroon tunnilta. Palkkaa maksetaan vain kuljetusajalta, ja omien työvälineiden käyttöä ei korvata. Ehdoista kertoi Yle. PAM vaatii tähän muutosta.

- Meille on täysin selvää, että lähetin palkassa tulee tavalla tai toisella huomioida aika, kun hän on työnantajan käytettävissä ja odottaa uusia tilauksia. Myös työnantajan velvollisuuksien tulee olla samankaltaisia kuin muillakin suomalaisilla työnantajilla. Esimerkiksi omien työvälineiden, kuten auton tai skootterin, käytöstä tulee maksaa lähetille korvaus, Ojala totesi.

PAM muistuttaa, että korkein hallinto-oikeus (KHO) on ennakkopäätöksessään todennut, että Wolt-lähetit ovat työntekijöitä, eivät yrittäjiä.

Foodora vetäytyy Suomesta – Wolt valtasi markkinat

- Jos työehtosopimus saadaan solmittua, tulee sitä soveltaa kaikkiin todellisuudessa työsuhteessa oleviin lähetteihin, Ojala linjasi.

Talous

13.2.2026 10:32

Foodora vetäytyy Suomesta – Wolt valtasi markkinat

