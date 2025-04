Liittojen viesti hallitukselle: näpit irti ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta – ”Kyse on järjestäytyneiden työmarkkinoiden alasajosta”

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n ja Teollisuusliiton puheenjohtajat katsovat, että ammattiliittojen verovähennysoikeuden poistaminen horjuttaisi koko suomalaista sopimusyhteiskuntaa. Demokraatti Demokraatti

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto ja Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto näkevät julkisuudessa esillä olleen maan hallituksen aikeen poistaa ammattiliittojen jäsenmaksun verovähennysoikeus periaatteellisena ja isona muutoksena, jolla on suuria vaikutuksia työmarkkinajärjestelmän toimivuuteen. Puheenjohtajien mukaan se ei myöskään edistä hallituksen tavoitetta vauhdittaa talouskasvua ja työllisyyttä.

– Verovähennysoikeuden poisto on osa systemaattista ja vakavaa sopimusyhteiskunnan horjuttamista. Kyse on järjestäytyneiden työmarkkinoiden alasajosta. Sillä on vaikutuksia työehtosopimusten yleissitovuuteen ja ylipäänsä siihen, voidaanko työehdot jatkossa turvata työehtosopimuksin. Julkista taloutta ei pelasteta näillä toimilla eikä muutenkaan ammattiliittojen toimintaedellytyksiä heikentämällä, Aalto sanoo tiedotteessa.

Ammattiliittojen jäsenmaksu on vakiintuneesti katsottu tulonhankkimismenoksi juuri ammattiyhdistysliikkeen yhteiskunnallisen tehtävän vuoksi, Aalto ja Murto muistuttavat. Liitot neuvottelevat työ- ja virkaehtosopimuksista.

Murron mukaan verovähennysoikeuden poistamalla hallitus kyseenalaistaa liittojen tehtävän neuvottelijoina ja samalla koko työehtosopimusjärjestelmän.

– Ensin hallitus toteutti julkisen puolen oikeudenmukaista palkkakehitystä rajoittavan ja palkkatasa-arvoa heikentävän vientimallilain. Mikäli hallitus toteuttaa myös jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poiston, se ajaa suomalaista sopimusyhteiskuntaa yhä enemmän alas, ja saisi aikaan talouskasvun ja kehittymisen sijaan sisäisiä riitoja ja eripuraa. Ei Suomessa voi olla tällaiseen varaa, Murto ihmettelee tiedotteessa.

Murto ja Aalto huomauttavat, että sopimusneuvottelujen lisäksi ammattiliitoilla on myös muita yhteiskunnallisesti tärkeitä tehtäviä. Liitot muun muassa tukevat jäsentensä ammatillisen identiteetin ja osaamisen kehittämistä, vahvistavat työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämistä sekä tarjoavat koulutusta jäsenilleen.

Puheenjohtajat muistuttavat, että nämä palvelut koituvat monella tavalla myös työnantajan hyväksi, koska hyvinvoiva ja osaava ammattilainen on myös työnantajan etu.

Hallituksen pitää Murron ja Aallon mielestä ymmärtää, että kestävät työmarkkinat eivät synny sopimusyhteiskunnan alasajolla, vaan antamalla järjestöjen hoitaa tehtävänsä.

– Suomi ei tarvitse hallituksen ajamaa repivää vastakkainasettelua työmarkkinoille, vaan todellista talouskasvua ja työllisyyttä. Ammattiyhdistysliike ei ole este näille, vaan se nimenomaan mahdollistaa kestävän työkulttuurin ja menestyksen, puheenjohtajat muistuttavat tiedotteessa.