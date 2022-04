Lindtman MTV:lle potilasturvalaista: ”En ole lainkaan innostunut”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoo MTV:lle, ettei kannata potilasturvalakia. DEMOKRAATTI Demokraatti

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut lakia, jonka avulla nyt lakkoilevat hoitajat voitaisiin velvoittaa töihin.

– En ole lainkaan innostunut tästä laista. Toivoisin, että nyt käännettäisiin kaikki kivet ja kannot ja yritettäisiin löytää vielä sopuratkaisua. Suomessa on ennenkin pystytty sovittamaan yhteen oikeus työtaisteluun ja toisaalta elämän turvaaminen, Lindtman sanoo MTV Uutisille.

Lakia on esittänyt perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.).

Lindtmanin mukaan SDP:n eduskuntaryhmässä on paljon toiveita siitä, ettei lakia tarvitsisi säätää.

– Meidän ryhmässä on laajasti toivetta siitä, että suojelutyön tarpeesta löytyisi sopu ja että lakitielle ei tarvitsisi lähteä.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) sanoi eilen MTV Uutisille, että nopeimmillaan laki voisi tulla voimaan viikossa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on halunnut turvata lailla niin sanottua suojelutyötä. Suojelutyö on kansalaisten hengen ja terveyden kannalta välttämätöntä hoitoa ja työtä, jota on tehtävä myös lakon aikana.

Laki koskisi esimerkiksi välttämätöntä tehohoitoa, ensihoitoa, syöpähoitoja ja synnytyksiä.

Lindtmanin mielestä suojelutyöhön tarvittavan henkilöstön määrästä pitäisi tehdä nyt riippumaton selvitys.

– Nyt kun osapuolten näkemykset tuntuvat poikkeavan niin paljon suojelutyön tarpeesta, toivoisin, että tehtäisiin pikaisella aikataululla riippumaton selvitys siitä, mikä on suojelutyön tarve, hän toteaa MTV:n haastattelussa.

Selvityksen tekijäksi on Lindtmanin mukaan useita vaihtoehtoja. Sosiaali- ja terveysministeriöllä voisi olla ainakin jonkinlainen rooli.