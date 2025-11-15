Lindtman: Orpon hallitus on omien tavoitteidensa pahin vihollinen

Petteri Orpon (kok.) hallitus on ollut omien kasvu- ja työllisyystavoitteidensa pahin vihollinen, totesi SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman puoluevaltuuston puheessaan. Demokraatti Demokraatti

Suomi on Lindtmanin mukaan parhaillaan vaikeammassa paikassa kuin vuosikymmeniin.

– Orpon hallituksen kaudesta näyttääkin tulevan menetetty vaalikausi Suomelle. Paljon puhetta ja lupauksia on kuultu, mutta tosiasia on, että hallitus on epäonnistunut kaikista keskeisimmässä tavoitteessaan: Hallitus laiminlöi kasvun ja työllisyyden, vei Suomesta toivon ja luottamuksen, vei Suomen leikkauskierteeseen, Lindtman sanoi Espoon Dipolissa lauantaina.

Suomi on Lindtmanin mukaan luisumassa vauhdilla työttömyydessä Euroopan pahnan pohjimmaiseksi, vaikka Orpon hallitus lupasi aloittaessaan Suomeen sata tuhatta uutta työpaikkaa tämän vaalikauden aikana.

– Suomessa on kasvanut Orpon-Purran talousreseptillä työttömyys, ei työllisyys. Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku.

SUOMALAINEN yhteiskunta ei Lindtmanin mukaan kestä kasvavan pitkäaikaistyöttömyyden kaltaista inhimillisten voimavarojen tuhlausta.

– Jokaisen ihmisen työhalut, taidot ja osaaminen on saatava käyttöön. Meidän on löydettävä keinot siihen, miten tämä tuhlaus lopetetaan.

– Huolen työttömyydestä pitäisi olla jokaisen puolueen asialistalla numero yksi. Työttömyyttä vastaan on käytävä tosissaan ja kaikilla rintamilla – ei vain jätettävä asiaa suhdannekäänteen odottelun varaan.

Lindtman mainitsi myönteisenä käänteenä parlamentaarisen velkajarrutyöryhmän perustamisen ja kaipasi samanlaista yhteistyön henkeä työttömyyden torjuntaan.

– Olemme sopineet yhteistyössä ja puoluerajat ylittäen tavoitteista vahvistaa Suomen julkista taloutta. Nyt tarvitaan samanlaista yhteistyökykyä työttömyyden nujertamiseksi. Tarvitsemme yhteisen, reilumman suunnan ja perustan työllisyyden ja talouden vahvistamiseen.

ORPON HALLITUS on Lindtmanin mukaan ollut enemmän kiinnostunut saksista ja kriisitietoisuuden lietsomisesta kuin kasvusta.

– Myös yritysten tulevaisuudennäkymä on hämärtynyt, kun hallitus vatvoo vuorotellen makeisveroa, datakeskusten verotusta ja tuulivoimainvestointeja haittaavaa etäisyyssääntelyä. Soutamista ja huopaamista – ja sillä välin investoinnit seisovat. Tämä hallitus on omien työllisyys- ja kasvutavoitteidensa pahin vihollinen.

– Ja kaiken tämän keskellä pääministeri viitsii viikko toisensa jälkeen väittää, että vaihtoehtoa hallituksen politiikalle ei ole. Me tiedämme: Kyllä, vaihtoehto on olemassa. Olemme tehneet vaalikauden kuluessa yli 200 kasvua, työllisyyttä ja tuottavuutta edistävää esitystä, Lindtman sanoi puheessaan puoluevaltuustolle.