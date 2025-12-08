Kotimaa
8.12.2025 06:10 ・ Päivitetty: 8.12.2025 06:10
Liput liehuvat tänään suomalaisen musiikin kunniaksi
Suomessa liputetaan tänään säveltäjä Jean Sibeliuksen päivän eli suomalaisen musiikin päivän kunniaksi.
Sibelius on kansainvälisesti yksi tunnetuimpia suomalaisia säveltäjiä. Hänen tunnetuin sävellyksensä on Finlandia.
Sibeliuksen tuotanto ajoittuu pääosin 1880-luvun alusta 1920-luvun loppuun. Finlandian hän sävelsi 1900-luvun taitteessa.
Sibelius on Suomen kansallissäveltäjä. Kansalliskirjaston mukaan hänen merkityksensä yhtenä kansallisen heräämisen ajan voimahahmoista on kiistaton.
Sibelius syntyi Hämeenlinnassa 8. joulukuuta vuonna 1865 ja kuoli vuonna 1957 Järvenpäässä. Hänen syntymäpäivänsä on ollut liputuspäivä almanakoissa vuodesta 2011.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.