Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

8.12.2025 06:10 ・ Päivitetty: 8.12.2025 06:10

Liput liehuvat tänään suomalaisen musiikin kunniaksi

Anna-Liisa Blomberg

Suomessa liputetaan tänään säveltäjä Jean Sibeliuksen päivän eli suomalaisen musiikin päivän kunniaksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sibelius on kansainvälisesti yksi tunnetuimpia suomalaisia säveltäjiä. Hänen tunnetuin sävellyksensä on Finlandia.

Sibeliuksen tuotanto ajoittuu pääosin 1880-luvun alusta 1920-luvun loppuun. Finlandian hän sävelsi 1900-luvun taitteessa.

Sibelius on Suomen kansallissäveltäjä. Kansalliskirjaston mukaan hänen merkityksensä yhtenä kansallisen heräämisen ajan voimahahmoista on kiistaton.

Sibelius syntyi Hämeenlinnassa 8. joulukuuta vuonna 1865 ja kuoli vuonna 1957 Järvenpäässä. Hänen syntymäpäivänsä on ollut liputuspäivä almanakoissa vuodesta 2011.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Iisakki Kiemunki

Kolumnit
8.12.2025
Tuttu kokoomuslainen sai pohtimaan: halutaanko juhlia kultaa vai puhdasta kusinäytettä?
Lue lisää

Markus Leikola

Kirjallisuus
7.12.2025
Markus Leikola: Tällaisen kuvan kirjat ja kuunnelma antavat Sanna Marinista - mutta mihin niistä uskoisi?
Lue lisää

Petri Korhonen

Pääkirjoitukset
5.12.2025
Pienen maan pitää muistaa isojen tekemät vääryydet – muttei piehtaroida niissä
Lue lisää

Rane Aunimo

D-kasvo
6.12.2025
Reserviläisaktiivi, Jussi-palkittu Jari Olavi Rantala oli vuoden työttömänä – ”Mitä puolustaa, jos kulttuuri näivettyy?”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU