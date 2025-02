Lisäsäästöt nostavat nyt terveydenhuollon kuluja: hoitojonotkaan eivät lyhene, jos hoitajat uupuvat

Hallituksen sote-leikkaukset pahentavat kriisiä ja pidentävät hoitojonoja. Jos hoitajat uupuvat ja resurssit ehtyvät, kuka enää hoitaa suomalaisia? Kim Berg SDP:n kansanedustaja, Vaasa

Hyvinvointialueiden rahoituksesta on jo päätetty leikata merkittävästi, mutta nyt hallitus on päättänyt 170 miljoonan euron lisäsäästöistä, jotka uhkaavat ajaa sote-palvelut lopulliseen kriisiin. Tämä on vastuuttomuutta, jonka seuraukset maksavat suomalaiset omalla terveydellään.

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa kriisien keskellä, ja niiden talous on jo nyt tiukoilla. Henkilöstöpula syvenee, hoitajat ja lääkärit ovat uupuneita, ja kustannukset jatkavat nousuaan.

Hallituksen päätös leikata rahoitusta on kuin pyytäisi palokuntaa sammuttamaan tulipaloa samalla, kun vesihana väännetään kiinni.

Tilanne on jo nyt kestämätön, ja lisäsäästöt, joiden tarkempaa kohdentamista hallitus pimittää, tulevat vain pahentamaan sitä.

HYVINVOINTIALUEIDEN tehtävä on turvata suomalaisten oikeus hoitoon ja huolenpitoon. Näillä resursseilla se on mahdotonta.

Hallituksen leikkaukset tarkoittavat, että alueiden on pakko karsia jo nyt riittämättömistä resursseista. Tämä tarkoittaa pidempiä hoitojonoja, vähäisempiä ennaltaehkäiseviä palveluita ja entistä suurempia terveyseroja.

Maksajina ovat tavalliset suomalaiset – etenkin ne, joilla ei ole varaa turvautua yksityisiin palveluihin. Jo nyt monilla hyvinvointialueilla on jouduttu rajaamaan kiireetöntä hoitoa. Lääkärien mukaan potilaita joudutaan ohjaamaan yhä useammin takaisin kotiin ilman hoitoa.

Hoitojonot, jotka nyt jätetään purkamatta, muuttuvat huomenna kalliiksi erikoissairaanhoidon toimenpiteiksi.

Hoitojonojen lyhentäminen vaatii panostuksia, ei leikkauksia. Hoitajamitoituksen toteuttaminen, hoitajien työolosuhteiden parantaminen ja perusterveydenhuollon vahvistaminen ovat edellytyksiä sille, että suomalaiset pääsevät ajoissa hoitoon.

Hallituksen tulisi kuunnella asiantuntijoita ja tunnustaa, että ilman riittävää rahoitusta hyvinvointialueet eivät pysty suoriutumaan tehtävästään.

LEIKKAUSTOIMET eivät ole vastuullista taloudenpitoa, jos ne lisäävät pitkällä aikavälillä terveydenhuollon kustannuksia. Hoitojonot, jotka nyt jätetään purkamatta, muuttuvat huomenna kalliiksi erikoissairaanhoidon toimenpiteiksi. Ennaltaehkäisevien palveluiden heikentäminen maksaa enemmän kuin niiden ylläpitäminen. Kyse ei ole vain taloudesta, vaan myös ihmisarvosta: jokaisella suomalaisella on oikeus saada apua, kun hän sitä tarvitsee.

Hallituksen on kannettava vastuunsa ja peruttava suunnitellut säästöt, ennen kuin hyvinvointialueiden romuttaminen on peruuttamatonta. Suomalaiset ansaitsevat parempaa.

On aika lopettaa sote-palveluiden alasajo.

Kirjoittaja on SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Vaasasta.