6.3.2026 09:00 ・ Päivitetty: 6.3.2026 09:00

Lupavirasto: Lisää yllätystarkastuksia hoivakoteihin ja vammaislaitoksiin

Lupa- ja valvontavirasto varoittaa alkavansa valvoa pistokokein, miten erilaisissa asumispalveluissa ratkaistaan potilaiden kiinnipito- ja liikkumisrajoituksia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Viraston mukaan ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä tehdään nyt ympärivuorokautista asumispalvelua tarjoaviin yksiköihin, joissa asiakkaina on iäkkäitä, kehitysvammaisia sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaita.

Kohteet valitaan riskiperusteisesti valvontahavaintojen, epäkohtailmoitusten tai tarkastuskertomuksista saatavien tietojen perusteella.

Helmikuussa virasto kertoi jo tehostavansa ikääntyneiden palveluiden valvontaa.

Talven aikana uutisissa on kerrottu monista vanhuksille sattuneista tapaturmista, jopa kuolemista. Osassa syinä olisivat hoitolaitosten kyseenalaiset sitomis- ja kahlintakäytännöt.

