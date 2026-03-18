Lyly hallituksen perääntymisestä: Suunta parempi mutta ongelmat pysyvät

Kansanedustaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja Lauri Lyly (sd.) pitää hyvänä, että Petteri Orpon (kok.) hallitus pyrkii korjaamaan "itse aiheuttamiaan" ongelmia.

Lyly viittaa hallituksen esitykseen määräaikaisten työsopimusten helpottamisesta, jota työministeriö aikoo muuttaa muun muassa palkansaaja- ja naisjärjestöjen painostuksen vuoksi.

Esityksen perusongelma, eli määräaikaisten työsopimusten lisääminen ilman kunnollista perustetta kuitenkin Lylyn mukaan säilyy.

SUOMESSA määräaikaisten työsopimusten käyttö on jo Euroopan viidenneksi korkeimmalla tasolla. Orpon hallituksen esitys koskee kaikkia työpaikkoja, myös julkista sektoria, jossa jo nyt melkein 25 prosenttia työsopimuksista on määräaikaisia.

– Määräaikaisten työsopimusten lisääminen on askel väärään suuntaan. Hallitus on perustellut esitystään pk-yritysten rekrytointikynnyksen alentamisella ja silti soveltaminen koskee kaikkia työsuhteita, niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Puheet ja soveltamisala eivät täsmää, Lyly toteaa tiedotteessaan.

HALLITUS on pyytänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalta esityksen muuttamista. Työministeri Matias Marttisen (kok.) mukaan esitystä muutetaan niin, että vuoden aikana saisi tehdä vain yhden ilman perustetta olevan määräaikaisen työsopimuksen. Lisäksi hallitus muuttaa ilman perustetta tehdyn työsopimuksen uudelleensolmimishetken 2 vuodesta 5 vuoteen.

– Hallitus on vihdoin myöntänyt julkisen paineen alla, jota on tullut niin puolueiden naisjärjestöiltä, oppositiolta, kuin ammattiliitoiltakin, että esitys on sisältänyt työsopimusten ketjuttamisongelman ja että se lisää raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Nämä pari muutosta vievät lakiesitystä hieman parempaan suuntaan, mutta eivät poista kaikkia esityksen ongelmia.

Lylyn mukaan esitykseen jää edelleen epäselviä tulkintoja muun muassa työn tarjoamisesta.

– Ministeri Marttinen on korostanut, että ilman perustetta tehdyn työsopimuksen jälkeen tulee tarjota toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta. Esityksen mukaan työtä on tarjottava, mutta on epäselvää minkälaista työsopimusta tulee tarjota, toistaiseksi voimassa olevaa vai perusteltua määräaikaista työsopimusta. Miten asia nyt on, ministeri Marttinen, Lyly kysyy.