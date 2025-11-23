Lyly puolueille: Ottakaa kuntien valtionosuuskiista yhteisvalmisteluun

Kuntien valtionosuuksien uudistus pitäisi viedä kaikkien puolueiden yhteiseen parlamentaariseen valmisteluun, esittää SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pitkään vatvottu uudistus kariutui perjantaina, kun hallituspuolueet eivät päässeet siitä keskenään sopuun. Lyly sanoi STT:lle uskovansa, että jos parlamentaarisessa työryhmässä saataisiin valtaenemmistö uudistukseen taakse, ei yksi puolue voisi sitä jarruttaa.

- Tämä koskee kuntia eri lailla, ja kun kunnissa on erivärisiä enemmistöjä, se myös vähän tasoittaisi tuskaa kuntien välillä, Lyly arveli.

- Nykytilanteesta kärsivät kunnat ja kuntalaiset.

Lyly toteaa, että uudistus uhkaa jäädä seuraavalle hallituskaudelle, vuoden 2029 alkuun tai sen yli. Kun seuraavat eduskuntavaalit ovat vuonna 2027, ei monimutkaista uudistusta millään ehditä saada valmiiksi vuoden 2028 alkuun. Siksi olisi tärkeää aloittaa parlamentaarinen valmistelu jo nyt, Lyly totesi.

- Nämä ovat yli vaalikauden olevia asioita. Tehtäisiin se valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Tätä ei voisi nyt jättää taas lepäämään. Kunnat ovat jo nyt ihan kestämättömässä tilanteessa.

UUDISTUS kaatui perjantaina kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen (kok.) mukaan siihen, että aika sovun hakemiseen loppui kesken. Muutoksia koskevaa lainsäädäntöä ei saataisi käsiteltyä ajoissa, jotta kunnat saisivat valtionosuuksistaan tiedon vuoden 2027 budjettivalmistelua varten.

Uudistus haluttiin alkujaan voimaan jo ensi vuoden alkuun, mutta sitä lykättiin alkuperäisestä aikataulusta vuodella.

Uudistustarve seuraa sote-uudistuksen tuomista muutoksista kuntien rahoitukseen, ja uudistuksen valmistelu on kirjattu Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmaan. Nykyinen tilanne kohtelee kuntia hyvin eri tavoin. Kuntien saamissa niin sanotuissa sote-erissä on jopa 3 000 euron vaihtelu asukasta kohti. Jotkut kunnat joutuvat jopa maksamaan valtiolle siitä, että ne järjestävät asukkailleen palveluita.

- Tässä on monta ongelmaa, joiden takia me tarvitsemme kuntien eroja tasoittavaa järjestelmää. Pitäisi avoimesti ja rehellisesti käydä läpi, mitkä ovat hyväksyttäviä perusteita, Lyly sanoi.

LYLYN OMA kotikunta on Tampere, ja hän toimi siellä pormestarina vuosina 2017-21. Manse ei Lylyn mukaan erityisemmin hyödy nykytilanteesta.

- Me olemme näistä isommista kaupungeista varmaan se heikoimmassa tilanteessa oleva tässä mielessä. Ei jouduta maksamaan, mutta ei kyllä paljon saadakaan, Lyly totesi.

Lylyn mukaan Tampereen valtionosuudet ovat 20-30 miljoonan euron luokkaa, kun taas esimerkiksi Espoolle kertyy moninkertaisesti enemmän.

- Olisi siksi tärkeää saada laskelmat näkyviin, jotta voidaan arvioida mihin tämä sitten kaatui.

Teksti: STT / Nina Törnudd